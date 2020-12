Doktor Grzesiowski zaprzecza doktorowi Grzesiowskiemu. W tym samym wywiadzie

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 dr Paweł Grzesiowski bierze udział w aktywnym promowaniu szczepionki przeciwko koronawirusowi. W wywiadzie udzielonym w programie „Koronawirus Konkret24” na antenie TVN24 zaprzeczył sam sobie.

Wątpliwości wobec szczepionki budzi przede wszystkim fakt, że powstała ona zaskakująco szybko. Proces opracowania nowej szczepionki zależy oczywiście od wielu czynników, ale zazwyczaj trwa minimum kilka, a czasami ponad 10. Teraz mamy szczepionkę w niecały rok.

W przypadku szczepionki przeciw Covid-19 zastosowano specjalne, przyspieszone procedury każdego z procesów. Obawy przed zaszczepieniem rozumie dr Paweł Grzesiowski.

Zaznacza, że technologia szczepionki jest nowa i dlatego należy tłumaczyć społeczeństwu jej działanie.

– Obawy przed nowymi szczepionkami są zrozumiałe. Są to nowe szczepionki jeżeli chodzi też o technologię. Jest to nowa szczepionka dlatego, że wcześniej nie było tej choroby, ale jest to też nowa szczepionka pod względem technologii, którą musimy wszystkim wytłumaczyć. Na czym polega ta technologia? Do naszego organizmu wprowadzamy pewną informację, na podstawie której nasz organizm wytwarza białko wirusowe i pokazuje to białko komórkom odpornościowym. Przeciwko temu białku one zaczynają produkować odporność, czyli przeciwciała i pamięć immunologiczną. Inaczej mówiąc, my nie manipulujemy DNA, nie manipulujemy materiałem genetycznym komórek ludzkich, tylko podajemy informację. To tak, jakbyśmy pewien kod wczytali do naszego organizmu, a nasz organizm podejmuje produkcję zakładanego białka. Tak, że nie ma możliwości zachorować na COVID ani mieć kłopotu z naszym genomem – szczepionki pod tym względem są całkowicie bezpieczne – tłumaczył dr Grzesiowski.

Chwilę później, w odpowiedzi na kolejne, powiedział jednak, że technologia nie jest nowa.

– Technologia szczepionki RNA nie jest niczym nowym. Myśmy jako naukowcy i lekarze testowali podobne szczepionki w kilku innych chorobach, jak choćby dla wirusa zika, czy dla wirusa ebola. Pierwsze szczepionki tej technologii powstały jeszcze przed 15 laty, przeciw wirusowi SARS-1. Oczywiście prace zostały zawieszone na pewien czas, bo wirus zniknął, ale co do doświadczeń i technologii, to ona ma ponad piętnaście lat. Nie możemy uważać, że te szczepionki są nieprzemyślane, wynalezione na kolanie. To jest ukoronowanie wielu lat pracy wielu naukowców, i te szczepionki przeszły badania kliniczne wszystkich trzech faz, które mają mieć przed rejestracją. W jednej ze szczepionek, bo głównie mówimy tutaj o produkcie firmy Pfizer, przeprowadzono również badania u osób starszych i nie stwierdzono żadnych poważnych działań niepożądanych – mówił dr Grzesiowski w programie „Koronawirus Konkret24”.

Skąd taka niespójność? Co miał na myśli dr Paweł Grzesiowski, i czy w ogóle coś, oczywiście nie wiemy, gdyż nam się nie zwierza, technologia nie jest o tyle nowa, że badania nad nią trwają od lat, jednak nigdy wcześniej nie była stosowana na taką skalę.

– Czy szczepionka oparta o m-RNA to nowa technologia? NIE – od lat jest rozwijana (badania nad nowotworami, inne zakażenia w tym Ebola, SARS-1). To co jest nowe, to masowe szczepienia na bazie tej technologii – wyjaśnia prof. Wojciech Szczelik.

Czy szczepionka oparta o m-RNA to nowa technologia? NIE – od lat jest rozwijana (badania nad nowotworami, inne zakażenia w tym Ebola, SARS-1).

To co jest nowe, to masowe szczepienia na bazie tej technologii. — Wojciech Szczeklik (@wszczeklik) December 18, 2020