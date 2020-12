„Gazeta Wyborcza” na swoim stałym „poziomie”. Prowokacja „Wysokich obcasów”

Nowy numer dodatku „Gazety Wyborczej” „Wysokie obcasy” przynosi skandaliczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Mamy tu grafikę, gdzie Matką Boża trzyma w dłoni czarną parasolkę i ma na twarzy maseczkę z czerwoną błyskawicą.

Dobrze jeszcze, że do stajenki nie wsadzili Marty Lempart, chociaż ta do numeru trafiła. „Feministyczna” Matka Boża to kolejna prowokacja wymierzona w katolików, ale ten prasowy „organ” tubylczego lewactwa działa tak nie po raz pierwszy.

Do sprofanowanego wizerunku dołączono „życzenia” Wysokich Obcasów”: „WO życzy wszystkim kobietom wolności – w Boże Narodzenie i nie tylko”.

Autorką grafiki jest Marta Frej, „prezeska” zarządu Fundacji Kulturoholizm, „członkini” Klubu Krytyki Politycznej w… Częstochowie, feministka. Jest laureatką nagrody Okulary Równości 2015, przyznawanej przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej i nagrody Onetu w 2017.

Obcasy może wysokie, ale poziom niski. Instytut Ordo Iuris – jak poinformował na Twitterze jego prezes, mec. Jerzy Kwaśniewski – przygotowuje zawiadomienie do prokuratury. Komentarze internautów w były zresztą bezwzględne: