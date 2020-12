Konfederacja miażdży Morawieckiego i spółkę. „To jest działanie antypolskie!”

Konfederacja skomentował na Facebooku wprowadzenie drugiego lockdownu, który się zowie „Narodową Kwarantanną”. – Powiedzmy wprost: TO JEST DZIAŁANIE ANTYPOLSKIE! – czytamy.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski od 27 grudnia ogłosił w Polsce „stan wojenny plus”, choć żadnego stanu nadzwyczajnego nie wprowadził. Bez żadnego trybu zamykany zostaje cały kraj i dokonuje się holocaust polskich przedsiębiorców.

To jest działanie antypolskie

Sytuację gospodarczą kraju i działania związane z mniemaną pandemią koronawirusa komentuje na Facebooku Konfederacja. Na profilu prawicowej partii możemy przeczytać, że „drugi lockdown i kryzys gospodarczy, bankrutujący przedsiębiorcy i tracący zatrudnienie pracownicy, dwa największe deficyty budżetowe w historii (za obecny i przyszły rok), najbardziej opodatkowana gospodarka od 20 lat, największy wzrost cen w całej Unii Europejskiej…”

– Co w tej sytuacji robi rząd PiS na czele z premierem Morawieckim? W nadchodzącym roku uderza w Polaków serią kilkunastu kolejnych podwyżek podatków! Powiedzmy wprost: TO JEST DZIAŁANIE ANTYPOLSKIE! – podkreślono.

Konfederacja wylicza wszelkie opłaty, podatki i utrudnienia, które od nowego roku szykują dla Polaków w czasie kryzysu rządzący. Lepiej usiądźcie, bo lista jest naprawdę długa:

podatek cukrowy, podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, ograniczenie ulgi abolicyjnej (Polacy pracujący za granicą zapłacą podatek podwójnie!), podatek od deszczu, podatek handlowy, podatek od plastiku, wzrost abonamentu RTV, opłata mocowa (wyższe rachunki za prąd!), podniesienie górnego progu opłaty targowej i uzdrowiskowej, podniesienie górnego progu podatku od nieruchomości, podwyżka składek ZUS, a do tego utrzymana zostaje wyższa stawka podatku VAT 8% i 23% wprowadzona przez rząd Tuska i na kolejny rok pozostaje głodowa kwota wolna od podatku 3091zł.

Pakiet dla gospodarki

Konfederacja przedstawia alternatywne rozwiązania. W czasie kryzysu gospodarczego przede wszystkim obniżać podatki i zmniejszać biurokrację, a nie ją zwiększać.

Oto proponowany przez Konfederację pakiet na czas kryzysu:

– Docelowo 0% PIT, w pierwszym kroku podnosząc kwotę wolną od podatku do 12-krotności pensji minimalnej (ponad 31 tys. zł), by wszyscy Polacy zarabiali więcej!

– Dobrowolny ZUS, dzięki któremu polscy przedsiębiorcy nie będę zmuszani płacić bardzo wysokich, comiesięcznych składek na ZUS!

– Obniżka VAT na żywność (największy wzrost inflacji w całej UE sprawia, że szczególnie ceny żywności bardzo rosną i uderzają w kieszenie obywateli, musimy się temu sprzeciwić i pomóc Polakom!)

– Niższe podatki nałożone na paliwo (obecnie aż połowa jego ceny to podatki), żeby wszyscy obywatele na stacjach płacili mniej za paliwo!

– „Pakiet Polskiego Przedsiębiorcy”, autorstwa dra Sławomira Mentzena, dzięki któremu usunęlibyśmy całą masę zbędnych i szkodliwych przepisów i wreszcie uwolnili polską przedsiębiorczość!