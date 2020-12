Rząd upadnie przed końcem kadencji? [SONDAŻ]

Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy nie wierzą, że rząd PiS dotrwa do końca kadencji. Kto pierwszy opuści koalicję?

Kolejne tarcia między PiS, Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry i Porozumieniem Jarosława Gowina wskazują, że koalicja może wkrótce się rozpaść.

Pracownia SW Research sprawdziła, co o sytuacji w rządzie myślą Polacy.

Sondaż opublikowała niedzielna „Rzeczpospolita”. Wyniki badania pokazują, że już mało kto wierzy, aby rząd dotrwał do końca kadencji.

Na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem koalicja rządząca (PiS-Solidarna Polska-Porozumienie) przetrwa w obecnym kształcie do końca kadencji parlamentu?” tylko 24,2 proc. odpowiedziało twierdząco.

Aż 47 proc. odpowiedziało, że nie. 28,5 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Dla porównania, na tak samo zadane pytanie w listopadzie w przetrwanie koalicji rządzącej do końca parlamentu wierzyło 29,8 proc. ankietowanych.

Wówczas w o rozpadzie przekonanych było 40 proc. respondentów.

Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina mają po 17 posłów. Oznacza to, że każda z tych partii byłaby w stanie stworzyć w Sejmie klub poselski.

– W dotrwanie koalicji do końca kadencji wątpi częściej niż co druga osoba do 24 roku życia i nieco wyższy odsetek respondentów z wykształceniem wyższym. Zmian w obecnym kształcie koalicji spodziewa się 55% respondentów o dochodach przekraczających 5000 zł i zbliżony procent osób z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Źródło: Rzeczpospolita