Sommer: W stronę Wielkiego Resetu

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego szykuje się do zaszczepienia milionów, a być może nawet wszystkich Polaków szczepionką, której nikt nie sprawdził w sposób odpowiadający dotąd obowiązującym standardom. Szykuje się także do wielkiej akcji propagandowej opartej o zasadę strachu i nadziei, kija i marchewki, która ma Polaków skłonić do pozwolenia na wkłucie sobie niezbadanej do końca substancji.

Szykuje się wreszcie do jakichś nieokreślonych jeszcze do końca działań segregujących ludzi na tych, którzy się zaszczepili i tych, którzy tej propagandzie się nie poddali.

Wszystko to w sytuacji gdy nadal masowo umierają ludzie z powodu lockdownu oznaczającego automatyczną zapaść służby zdrowia. Masowo – bo jak udało mi się

oszacować na podstawie oficjalnych danych rządowych, takich dodatkowych zgonów, licząc rok do roku, niezwiązanych z COVID-em, będzie w tym roku aż 50 tysięcy.

Rząd jednak o tych swoich masowych ofiarach w ogóle nie wspomina, wychodząc z założenia, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Problem polega na tym, że na razie w wyniku działania tego rządu mamy straszną ilość wiórów, a drwa są wciąż nie porąbane.

Dlaczego rząd Morawieckiego w taki sposób działa?

Przecież można było zareagować w sposób, który liczbę ofiar ograniczyłby do minimum, a straty w gospodarce do zera. Przecież można było wprowadzać zalecenia w miejsce ograniczeń i porady w miejsce restrykcji – wtedy najgłupszych z nich ludzie po prostu by nie wzięli pod uwagę, a ich szkodliwość byłaby znacznie ograniczona.

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Bo nasuwających się odpowiedzi jest zbyt wiele. Może Morawiecki po prostu bezmyślnie kopiuje to, co robią Niemcy?

Może rząd stara się zsynchronizować z jakimiś globalnymi planami w stylu Wielkiego Resetu, o którym piszemy w otwierającym tekście tego numeru „NCz!”? Może wreszcie paniczna akcja szczepień ma zamaskować liczbę ofiar, do jakiej ci szaleńcy swoim działaniem doprowadzili?

Myślę, że w każdej z tych odpowiedzi jest wiele prawdy, choć żadna w pełni jej nie wyczerpuje. A jeśli tak jest, to świadczy to o jednym – rządzą nami mali, nieodpowiedzialni ludzie, którzy kosztem utrzymania się na stołkach doprowadzą jeszcze wielu ludzi do śmierci. A te wszystkie restrykcje, ograniczenia praw są im szczególnie teraz na rękę, bo one nie tyle nas chronią przed wirusem, co ich przed odpowiedzialnością, przed wyjawieniem skutków ich działań i wykazaniem ich, tych działań, całkowitej bezsensowności.

Co w tej sytuacji robić?

To co zwykle wobec zła – sprzeciwiać się mu, wytykać i pokazywać je. A czy się szczepić?

O tym oczywiście powinien zdecydować każdy indywidualnie, jak w przypadku szczepień przeciwgrypowych, które też są przecież nam intensywnie wciskane, a grypy jak dotąd nie zlikwidowały. I trzeba wskazywać winnych obecnego stanu rzeczy, bo zło ma zawsze wymiar osobowy. A tymi złymi osobami nie są przecież koronawirusy.

Wielki Reset się skrada. Trzeba go po prostu zdemaskować i zastopować.

