Wróżbita wygłosił przepowiednię o Jarosławie Kaczyńskim

Łukasz Chariasz – numerolog, astrolog i tarocista – specjalnie dla portalu kobieta.wp.pl przewiduje co nas czeka w 2021 roku. W przepowiedni dużo miejsca poświęcił prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.

– 2021 rok będzie czasem ogromnych zmian i transformacji na wszystkich poziomach naszej świadomości. Dla wielu będzie to czas pełen wyzwań, ale też ograniczeń, głównie ekonomicznych. To trudny czas dla wielkich firm i korporacji, które będą notowały duże spadki. Również rynek giełdowy w 2021 roku zanotuje spadki w porównaniu do lat poprzednich. Wielu Polaków postanowi zmienić miejsce zamieszkania, a nawet wyprowadzić się z kraju. Na świecie zaobserwujemy również wiele niepokojów społecznych dyktowanych polityką, bo to właśnie ona, polityka, stanie się zarzewiem konfliktów, a nawet prób zmiany granic – zapowiada wróżbita.

Chariasz został zapytany również o przyszłość partii rządzącej. W przepowiedni dużo miejsca poświęcił prezesowi Prawa i Sprawiedliwości – Jarosławowi Kaczyńskiemu.

– 2021 rok nie będzie łatwy ani przychylny dla Jarosława Kaczyńskiego i jego zaplecza politycznego. Zwłaszcza okres wiosenny, ale też wrzesień i październik. W tym okresie wzmogą się strajki. Ludzie często będą wychodzić na ulicę, by dochodzić swoich praw. Takie zjawiska będą powszechne, często też te o charakterze międzynarodowym. Brak jednego, spójnego przekazu spowoduje rozłam, a tym samym spore problemy. Coraz częściej pojawiać się będą pytania i sugestie dotyczące rozpisania wyborów na nowo. Takie tendencje mocno nasilą się jesienią 2021 – twierdzi astrolog.

Kaczyńskiemu będę, według jasnowidza, dokuczać nie tylko problemy natury politycznej.

– Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński będzie zmagał się również z kłopotami zdrowotnymi, a to spowoduje, że w szeregach partii rozpocznie się wyścig o władzę wewnątrzpartyjną. To będzie niezwykle trudny i wymagający czas. Tym bardziej że utrzyma się tendencja „odtajnienia” grzechów kościoła katolickiego, a tym samym na światło dzienne wyjdą kolejne sensacyjne i szokujące opinię publiczną skandale w wydaniu duchowieństwa. Szalony romans Kościoła i władzy skończy się opłakaną w skutkach próbą tuszowania i metodą odwracania uwagi, które jeszcze mocniej oburzy polskie społeczeństwo – stwierdza Chariasz.

Większość z tych rzeczy przewidzieć mógłby każdy. Jedynym niuansem są przewidywane problemy zdrowotne prezesa PiS. Miejmy nadzieję, że akurat ta wróżba się nie sprawdzi. Co do reszty – przekonamy się w 2021.

Źródło: „Wirtualna Polska”