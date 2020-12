Brytyjczycy bez dostaw? Puste półki w sklepach. Johnson uspokaja, a ludzie wiedzą swoje [FOTO/VIDEO]

Powiedział on też, że rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i ma nadzieję na rozwiązanie tej sytuacji w najbliższych godzinach.

W niedzielę Francja ogłosiła, że w związku z rozprzestrzeniającym się w południowo-wschodniej Anglii nowym szczepem koronawirusa nie tylko wstrzymuje połączenia pasażerskie z Wielką Brytanią, ale także transport towarowy. To spowodowało ogromne korki ciężarówek po stronie brytyjskiej, a także obawy o braki w zaopatrzeniu.

Na konferencji prasowej na Downing Street Johnson powiedział, że wstrzymanie ruchu nie wpłynęło na dostawy zdecydowanej większości artykułów żywnościowych i medycznych.

„Po pierwsze, należy podkreślić, że opóźnienia te – które mają miejsce tylko w Dover – dotyczą tylko ładunków przewożonych przez ludzi, a to tylko 20 proc. ogółu towarów przywożonych lub wywożonych na kontynent europejski” – powiedział Johnson. Francuski zakaz nie dotyczy kontenerów, które są załadowywane po jednej stronie La Manche i rozładowywane po drugiej.

Lines were spotted outside a supermarket in north London Monday and some shelves of produce were empty.

The U.K. confronted threats of food insecurity and panicked shopping days before Christmas as European countries restricted trade and travel to guard a resurgence of virus pic.twitter.com/2R9K5oo0Fd

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 21, 2020