Matka monstrum. Miesiącami dla pieniędzy zabijała własną córeczkę

Policja w Kolorado aresztowała 43-letnia kobietę podejrzewaną o zamordowanie własnej córki. Morderczyni przez całe miesiące oszukiwała opinię publiczną, iż jej córka jest chora.I wyłudzała od internautów pieniądze.

Kelly Turner została aresztowana pod zarzutem zabójstwa i wielokrotnych oszust po tym, jak dokonano sekcji zwłok jej zmarłej w 2017 roku córeczki Olivii. Kobieta przez całe miesiące twierdziła, że jej córeczka jest poważnie chora. Od 9 miesiąca życia miała cierpieć na bardzo poważne przypadłości: autyzm, napady padaczkowe, alergie i niewydolność jelit. Chorować miała także na bardzo rzadkie schorzenie – encefalomiopatię przewodu pokarmowego, co miało doprowadzić do jej śmierci.

Matka w Internecie informowała o rzekomych chorobach swej córki i zaczęła zbiórkę pieniędzy. Razem z nią działali wolontariusze z Fundacji Make-A-Wish-Foundation, która pomaga dzieciom spełniać marzenia. 6-letnia Olivia marzyła by występować jako Ursula – postać z bajek Disneya. Dziewczynkę przyjmowali też strażacy, a policjanci wozili ją samochodem patrolowym. Współczuła i pomagała jej całą sąsiedzka społeczność z Denver. Matka zebrała w tym czasie 22 tysiące dolarów z datków internetowych.

W lipcu 2017 roku dziewczynka w stanie wycieńczenia została przyjęta do Szpitala Dziecięcego Kolorado. Tam lekarze stwierdzili skrajne niedożywienie. Matka potwór wymogła jednak zaprzestanie ratowania córki i sztucznego karmienia jej. Z akt wynika, iż lekarze twierdzili, że dziewczynka nie przeżyje na dożywianiu dożylnym. Kobieta potwór upierała się jednak, by pozwolić jej córce umrzeć i zaprzestać ratowania jej. Twierdziła, że dalsza ratowanie jej jest niehumanitarne. Turner otrzymała zgodę na zabranie jej do domu i sprawowanie opieki hospicyjnej. Kilka tygodni później Olivia zmarła.

Teraz okazuje się, że wyrodna matka najprawdopodobniej zagłodziła na śmierć własną córkę. Policja wróciła do sprawy po tym, jak lekarz zgłosił jej swe wątpliwości, gdy Turner zaczęła twierdzić, że jej druga mała córeczka również zaczyna chorować. Po tym zgłoszeniu dokonano ekshumacji zwłok małej Olivii i ponownej sekcji zwłok. Okazało się, że dziewczynka nie cierpiała na żadną z przypisywanych jej chorób, a już na pewno nie na dolegliwości przewodu pokarmowego, które miały doprowadzić do jej śmierci.

Kobieta została aresztowana za morderstwo, znęcanie się nad dzieckiem i oszustwa. Osobną sprawą wymagającą wyjaśnień jest to, jak kobieta mogła oszustw dokonywać, i jak działa system opieki zdrowotnej skoro nikt w szpitalu, do którego trafiła Olivia, nie zorientował się, że jej skrajne niedożywienie nie jest wynikiem żadnej choroby.