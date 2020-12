„Różal” MOCNO o „absurdach, debilizmach i innych g…” stosowanych w walce z koronawirusem. „Życzę sobie, jak i Wam, żeby znalazł się choć jeden uczciwy przy korycie”

Marcin Różalski nie przebiera w słowach. I w jednoznaczny sposób ocenia to, co nasze władze wyprawiają walcząc z domniemaną pandemią oraz w sprawie szczepień.

„Różal”, jeden z najbardziej znanych polskich zawodników walczących w K-1 i MMA, to także baczny obserwator życia społecznego oraz politycznego. Przed niedawnymi wyborami prezydenckimi poparł kandydaturę Krzysztofa Bosaka. Nie raz i nie dwa dawał też wyraz temu, co sądzi o obecnej sytuacji, wynikającej z prowadzenia przez nasze władze „permanentnej walki” z koronawirusem oraz fundowania nam kolejnych obostrzeń czy „lockdownów”.

Teraz „Różal” zamieścił kolejny, mocny wpis na ten temat.

Były zawodnik organizacji KSW nie pozostawił w nim suchej nitki na osobach, które – według niego – podejmują idiotyczne decyzje w imię zwalczania „świrusa”.

Różalski dodał do swojego posta grafikę z opisem poświęconym „cudownej”, dyskusyjnej szczepionce na koronawirusa, która zestawiona jest z – nie wiedzieć czemu sekowanym – lekiem amantydyną (jego skuteczność potwierdzają m.in. zagraniczne testy).

Oto pełen wpis „Różala”:

„Kończy się pomalutku 2020 rok. Jest to najbardziej popi…y rok mojego życia i prywatnie, ale i ogólnie. To co się dzieje dookoła widzimy Wszyscy i myślę, że zabraknie wszelkich nośników jak i siły, żeby spisać absurdy, debilizmy i inne gówna z jakimi przyszło Nam się mierzyć w związku ze świrusem. Życzę Sobie, jak i Wam, żeby znalazł się choć 1 uczciwy przy korycie. Idąc za prawdą i w zgodzie z przykazaniem nie mów fałszywego świadectwa, czyli nie kłam. Powiedział o co im tak naprawdę ku…a chodzi. Skoro są tacy prawilni, pobożni, to gdzie stosowanie się do dekalogu? Życzenia ściętej głowy i dalej będą karmić tępaków swoimi historiami, dalej będą wymyślać różne gimnastyki. Ciekaw jestem kiedy, gdzie i komu jeb..e w końcu wentyl bezpieczeństwa i zacznie się totalne gówno”.