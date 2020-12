Rozczłonkowane ciało Polki znalezione w Londynie. Zwłoki ukryte zostały w walizce

– Wiem, że to jej ciało znaleziono w walizce – powiedział rozmówca brytyjskiego tabloidu, który znał się z zamordowaną.

– Była moją dobrą przyjaciółką. Była bardzo miła, bardzo przyjazna. Była bardzo dobrą osobą – opisywał ofiarę.

Inni rozmówcy „The Sun” mieli zdradzić, że zamordowana była „piękną kobietą po 40-stce”, która nadużywała alkoholu, ale nie była agresywna.

– To była piękna kobieta. Miała trochę problemów z piciem, ale nie była jakaś szalona i była cudowną kobietą. Znaleźli ją wepchniętą do walizki. Myśleliśmy, że po prostu wyjechała – mówiła sąsiadka Polki.

Inny z sąsiadów zaznaczył, że mężczyzna, który mieszkał z kobietą zniknął. – Facet teraz uciekł. Wyszedł i nie wrócił.

Human body found ‘in suitcase’ in empty house after neighbours ‘reported foul smell for weeks’ in West London https://t.co/ieF73daCGf

