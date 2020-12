Atak piratów na polski statek z Gdyni! Wdarli się na pokład i użyli broni palnej

W rejonie Zatoki Gwinejskiej doszło do ataku piratów na statek Polskich Linii Oceanicznych. Incydent potwierdza prezes PLO, Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Atak piratów na gdyński statek miał miejsce o poranku, 21 grudnia br. Piraci wdarli się na pokład i użyli broni palnej. Nikt z członków polskiej załogi nie odniósł obrażeń. Polskie Linie Oceaniczne odebrały informację o incydencie ok. godz. 6.30. Prezes PLO podaje, że natychmiast powiadomiono odpowiednie służby. Ostatecznie piratom nie udało się przejąć pływającego pod maltańską banderą, a podlegającego pod kaszubski port statku.

Piraci zaatakowali statek z Gdyni

Statek, o którym mowa to kontenerowiec, który znajduje się pod zarządem spółki m/s Port Gdynia. 20-osobową załogę, która obsługuje jednostkę, w większości stanowią Polacy. Statek pływa ostatnio na niebezpiecznych wodach oceanicznych środkowej Afryki.

– Mieliśmy do czynienia z niebezpieczną sytuacją, jednak z uwagi na działania służb nie mogę mówić o szczegółach. Dla nas najważniejsze, że marynarze są cali i zdrowi, i mogli wrócić do swoich obowiązków – mówi Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes PLO w Gdyni. – W niektórych rejonach zawód marynarza jest dziś bardzo niebezpieczny, natomiast jako zarządzający statkami robimy wszystko, by zapewnić załogom bezpieczeństwo.

Źródło: Dziennik Bałtycki