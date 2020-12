Berlin uderza w Polskę. Ukróci zakupową turystykę Niemców

Niemcy nie będą mogli już przyjeżdżać do Polski na zakupy. Berlin wprowadza obowiązkową kwarantannę, co odbije się na polskich przedsiębiorcach.

Polacy przedsiębiorcy właśnie stracili kolejne ważne źródło dochodu. Chodzi o Niemców, którzy przyjeżdżali do Polski zrobić zakupy.

Nie jest tajemnicą, że dla Niemców, szczególnie tych mieszkających niedaleko granicy, zrobienie zakupów w Polsce bardziej się opłacało. Teraz jednak będą mieli z tym problem.

W ramach nowych przepisów dot. kwarantanny zniknie możliwość krótkich wyjazdów z Berlina do Polski bez obowiązkowej kwarantanny. Berliński Senat zadecydował, że teraz taki wyjazd skończy się 10-dniową kwarantanną.

– Wyjazdy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin) ograniczyły już wcześniej graniczące z Polską landy Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. Rząd Brandenburgii, który zdecydował o tych ograniczeniach wraz z nastaniem twardego lockdownu w całych Niemczech, krytykował Berlin za to, że pozwala jeszcze na turystykę zakupową do Polski – wskazuje portal Deutsche Welle.

Biznes kwitł w najlepsze. Jak wskazują niemieckie media jedna z berlińskich firm przewozowych oferowała nawet przejazdy tam i z powrotem za jedyne 5 euro.

Na Berlin naciskały pozostałe rządy landowe. Poczdam dawał Berlinowi wyraźnie do zrozumienia, że powinien zaostrzyć przepisy.

– Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stübgen krytykował, że w obecnej sytuacji nie rozumie, jak Senat może nadal pozwalać berlińczykom na krótkie wypady do Polski w celu zakupu alkoholu, papierosów i petard. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke dodał, że ze względu na dużą liczbę przypadków COVID-19 nie jest właściwe, aby berlińczycy mogli swobodnie jeździć do Polski na zakupy – dodaje portal.

Źródło: Deutsche Welle