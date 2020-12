Bosak o sylwestrowej blokadzie: „Nie można rozporządzeniami uchylać konstytucyjnych wolności” [VIDEO]

Krzysztof Bosak w ostatnim wywiadzie został zapytany czy „radziłby iść starszej osobie na pasterkę, czy sobie odpuścić”. Poseł Konfederacji zwrócił uwagę, że nie jest od udzielania porad, a dbania o ustanawianie dobrego prawa i przestrzeganie go.

– Nie jestem właściwą osobą, żeby przekonywać kogoś czy doradzać. (…) To indywidualna sprawa i ja nie jestem od tego, żeby ludziom doradzać w zakresie praktyk religijnych czy bezpieczeństwa epidemicznego – odpowiedział redaktorowi.

Zauważył, że media co chwila wciągają polityków Konfederacji w podobne dyskusje.

– My jako politycy jesteśmy ciągle ustawiani w takiej roli, ze mamy innym doradzać: a to czy się szczepić; a to czy gdzieś iść; a to czy siedzieć w domu. To jest zły pomysł. My jesteśmy od stanowienia dobrego prawa – tłumaczył.

Dalej zwrócił uwagę, że zadaniem polityków jest strzeżenie prawa. Odniósł się też do obostrzeń dotyczących Sylwestra.

– My to mówimy od wielu miesięcy, że nie można rozporządzeniami uchylać konstytucyjnych wolności obywatelskich. (…) Rząd wprowadził swojego rodzaju obejściem przepisów konstytucyjnych coś, co nazwał stanem epidemicznym – tłumaczył.