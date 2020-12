Boże miej nas w opiece. PiS ma jakiś nowy plan na styczeń. „Chcemy, by Polacy poddali się diagnostyce”

Rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, był gościem w Radiu Plus. Polityk mówił m.in. o nowych planach ws. sytuacji pandemicznej.

Rzecznik ministerstwa zdrowia przyznaje, że zgłoszenia do szczepionki napływają powoli. Uważaj jednak, że w końcu większość Polaków zechce się zaszczepić.

– Pamiętajmy, że te zgłoszenia [do szczepień] biegną powoli, ale biegną. Na chwilę obecną mamy ponad 200 tysięcy osób zgłoszonych, ale przyjmijmy, że duże szpitale czekają, aż zbierze się cały personel. Pamiętajmy, że ten personel pracuje zmianowo, więc szpital nie wysyła partiami często zgłoszeń, a wysyła całościowo, więc czeka, aż przyjdą wszystkie tak naprawdę dyżury, wszyscy pracownicy. Weźmy pod uwagę, że to nie tylko pracownicy medyczni, ale również pracownicy biurowi, administracyjni. Mamy jeszcze tydzień, więc ze spokojem oczekujemy, te zgłoszenia cały czas napływają – stwierdził Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

Polityk zapowiedział też nowy plan PiSu na styczeń. Wiedząc jak przebiegały poprzednie (obostrzenia, narodowa kwarantanna) i jak zapowiadają się nadchodzące (m.in. godzina policyjna w sylwestra) to aż strach się bać.

– Plan odbudowy zdrowia Polaków – w styczniu zechcemy to ogłosić. Zechcemy by w tej pierwszej połowie ten plan odbudowy zdrowia Polaków zafunkcjonował, by Polacy poddali się diagnostyce, a po tej diagnostyce poddali się dalszym badaniom. Tu konsultujemy chociażby z naukowcami z PAN ten plan – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

Miejmy nadzieję, że rząd PiS powstrzyma się przed stosowaniem przymusu i łamaniem Konstytucji RP.

Źródło: Radio Plus