Gruby i biedny Polak jest mniej groźny? PiS zamyka siłownie do końca ferii

PiS najwyraźniej uznało, że kolejne bankructwa przedsiębiorców oraz grubi Polacy są im na rękę. Dlatego siłownie pozostaną zamknięte do końca ferii.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu PiS siłownie i fitness pozostaną zamknięte do końca ferii. Do siłowni nie wejdziemy aż do 17 stycznia.

Nowe zasady w życie wchodzą po świętach, w poniedziałek 28 grudnia. To o tyle zaskakujące, że niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o narodowej kwarantannie, ale dzień później wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zapewniał, że doszło do błędu w komunikacji.

Niestety nowe obostrzenia są jak wyrok śmierci dla przedsiębiorców. Sytuacja jest o tyle absurdalna, że przedsiębiorcy utrzymują w siłowniach czy klubach fitness najwyższy reżim sanitarny, a ćwiczący nabierają odporności.

Niestety PiS najwyraźniej woli, aby Polacy byli biedni i grubi. Dlatego z użytku zostaje wyłączona wszelka działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Obiekty sportowe będą udostępnione jedynie na działalność leczniczą oraz dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Podobnie wygląda sytuacja hoteli. Z noclegów będą mogli skorzystać m.in. piloci, pacjenci i ich opiekunowie czekający na uzyskanie świadczenia zdrowotnego oraz funkcjonariusze służb państwowych m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej itd.

– Nikogo chyba nie zdziwi, że rząd nie przedstawił żadnego wytłumaczenia, dlaczego zdecydował się na taki ruch. Czy może rządzący dysponują badaniami świadczącymi o tym, że w tego typu obiektach nadal często dochodziło do zakażeń? Zapewne nie – co oznacza, że rządzący wymierzyli przedsiębiorcom prowadzącym siłownię, klub fitness czy basen kolejny cios po prostu przy okazji, bez żadnego racjonalnego powodu – wskazuje prawniczka Edyta Wara-Wąsowska.

Źródło: Money.pl / Bezprawnik