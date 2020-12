Gwiazdy tenisa spierają się o szczepionkę na COVID-19. To byłby „krok za daleko”

„Szczepionka przeciwko COVID-19 powinna być dla sportowców obowiązkowa – uważa Andy Murray, mistrz olimpijski i były numer jeden światowego tenisa. Przeciwni są m.in. Novak Djoković i szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach” – donosi Sport.pl.

Na świecie trwa wielki spór o szczepionki przeciwko COVID-19. Rządy masowo kupują nie do końca przebadane preparaty, a ludzie spierają się między sobą co do zasadności ich przyjmowania. Tak samo sytuacja wygląda w świecie sportu. Tutaj odmienne zdanie względem przymusowych szczepień dla zawodników mają czołowi tenisiści Andy Murray i Novak Djoković.

– Myślę, że szczepienia powinny być obowiązkowe. Mam nadzieję, że wszyscy sportowcy będą chcieli to zrobić dla dobra sportu, pod warunkiem, że wszystko okaże się bezpieczne, a badania kliniczne wykażą brak negatywnych skutków ubocznych – powiedział Murray na łamach Sky Sports. Chyba nie za bardzo zdaje sobie sprawę, kiedy badania nad szczepionkami będzie można uznać za zakończone.

– Jestem przekonany, że tenisiści będą tym zainteresowani, gdyby oznaczało to w rozgrywkach powrót do normalności – dodał aktualny mistrz olimpijski w tenisie.

Inaczej uważa Djoković, który już w kwietniu stwierdził, że „nie chciałby być zmuszany do przyjęcia szczepionki, aby móc podróżować”. W czerwcu przechorował koronawirusa i wyznał, że będzie miał spory ból głowy jeśli kiedykolwiek stanie w obliczu sytuacji – szczepisz się albo nie weźmiesz udziału w turnieju.

Toczy się też dyskusja o przymusowych szczepieniach na IO w Tokio. Tutaj wszelkie wątpliwości próbuje rozwiać szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. – Sportowcy nie będą musieli przyjmować szczepionki przeciwko COVID-19, aby rywalizować na igrzyskach w Tokio – powiedział dla Francuskiej Agencji Prasowej. Dodał, że obowiązkowe szczepienia byłyby „krokiem za daleko”.