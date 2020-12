Idee nazi wiecznie żywe. Niemiecki „etyk” Henn chce, by nie ratowano niezaszczepionych

Niemiecki genetyk i etyk w stwierdził, że służby ratunkowe i medyczne nie powinny zajmować się osobami, które nie zaszczepią się na koronawirusa. Nie powinny one mieć dostępu do respiratorów oraz innych urządzeń i środków ratujących życie.

Osoby, które odmówią przyjęcia szczepionki COVID-19, nie powinny mieć dostępu do respiratorów i innych środków ratunkowych, jeśli zachorują, powiedział – powiedział w rozmowie z dziennikiem „Bild” członek Rady Etyki Niemieckiej Wolfram Henn.

– Kto chce odmówić szczepienia, powinien zawsze mieć przy sobie dokument z napisem: „Nie chcę się szczepić! ”- powiedział genetyk Henn. A także dokument, iż chce by ratowani byli inni, a nie on. „Jeśli zachoruję chcę zostawić innym moje łóżko na intensywnej terapii i respirator”.

Według niego wszelkie decyzje dotyczące szczepień powinny być pozostawione ekspertom. Mówi, iż przeciwnikami szczepień są zwolennicy teorii spiskowych. Szczepionki „miliardy razy udowodniły swą skuteczność” – twierdzi.

Henn mówi również, by ci, którzy protestują na ulicach przeciwko ograniczeniom udali się na oddziały intensywnej terapii i tam lekarzom i pielęgniarkom przedstawili swe teorie spiskowe.

Niemiecki „etyk” być może i mówi sarkastycznie, ale w gruncie rzeczy chce, by nieposłuszni najzwyczajniej poumierali. Ratunek im się nie należy. Obywatele należą do państwa, więc do państwa należą też ich ciała. Jak państwo zdecyduje, że w ciała trzeba coś wstrzyknąć, to rozkaz powinien być wykonany. Tako rzecze niemiecki etyk Henn.

Niezależnie, od tego czy henn rzeczywiście mówi z sarkazmem, pomysły segregowania obywateli na tych co się zaszczepią i na tych co nie zrobią tego, są coraz powszechniejsze. Ci drudzy mieliby stać się obywatelami drugiej kategorii, pozbawionymi większości swych praw – np. praw do podróżowania, czy też szerzej – do przemieszczania się. Być może „etyk” Henn powinien opracować jakiś model gett dla, tych którzy nie chcą się szczepić, by oddzielić ich od zdrowej części społeczeństwa.

Henn oprócz tego, że jest członkiem Niemieckiej Rady Etyki, to zawodowo zajmuje się genetyką człowieka. Być może udałoby mu się wyhodować jakąś doskonałą, wiecznie zaszczepioną rasę całkowicie posłusznych ludzi.