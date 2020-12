KoronaMUTANT. Ekspert: „To jedynie nakręcanie spirali medialnej”

Wielka Brytania ogłosiła, że wykryła zmutowany szczep koronawirusa, a pół Europy wpadło w panikę. Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zauważa, że trwa nakręcali spirali medialnej.

Brytyjczycy poinformowali o wykryciu nowej mutacji koronawirusa SARS-CoV-2, oznaczonej symbolem VUI-202021/01. Twierdzą, że wykazuje on o 40-70 proc. większą zakaźność niż inne znane warianty tego patogenu.

– Nowy wariant koronawirusa, który szybko rozprzestrzenia się w południowo-wschodniej Anglii, ma „niezwykłą dużą liczbę mutacji” – poinformowała wirusolog Wendy Barclay w wywiadzie dla BBC.

– Zwykle widzimy wirusy różniące się od siebie jedną lub dwiema zmianami, ale ten ma 22. jednocześnie. To natychmiastowo jest czymś w rodzaju dzwonka alarmowego. Ale biologicznie jest to możliwe, że wirus mógł zmienić sposób, w jaki się zachowuje z powodu tych mutacji – powiedziała prof. Barclay, szefowa wydziału chorób zakaźnych w Imperial College London.

Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski z Katedry Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uspokaja jednak, że nie ma żadnego nowego koronawirusa.

– Nie można mówić nawet o nowej odmianie tego wirusa, jedynie o nowej mutacji lub wariancie genetycznym – dodaje.

Według polskiego specjalisty ten nowy wariant niczego nie zmienia, jeśli chodzi o zagrożenie epidemiczne.

– Nadal jest taka sama chorobotwórczość, taka sama ciężkość objawów – podkreśla. Uważa, że tak naprawdę jest to powód do zastanowienia się dla epidemiologów i wirusologów, a dla przeciętnego człowieka nie odgrywa to żadnej roli i „nie ma żadnego powodu do niepokoju”.

– Ten wariant nie jest bardziej zakaźny. Na ten temat nie można nic powiedzieć, wyizolowano go tylko w miejscu, gdzie stwierdzono większą ilość zakażeń. Jest to jedynie nakręcanie spirali medialnej – uważa dr Dzieciątkowski.