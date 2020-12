Korwin-Mikke miał wypadek samochodowy. Zderzył się z ciężarówką

Janusz Korwin-Mikke miał wypadek samochodowy w Otwocku. Kierowany przez niego fiat punto zderzył się z ciężarówką – informuje RMF FM.

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. 20:30 w Otwocku. Poseł Konfederacji włączał się do ruchu, skręcił w prawo i uderzył w prawidłowo jadącą ciężarówkę.

Jak podaje RMF FM, nikomu nic poważnego się nie stało. Wezwani na miejsce policjanci przebadali kierowców na obecność alkoholu – obaj byli trzeźwi.

Nikt z uczestników wypadku nie został ukarany mandatem.

Korwin-Mikke nie miał przy sobie prawa jazdy. Funkcjonariusze sprawdzają, czy polityk ma uprawnienia do prowadzenia samochodu. Automatycznie nie udało się tego potwierdzić, więc cała procedura trochę potrwa.

Poseł Konfederacji skomentował zdarzenie w rozmowie z portalem tvp.info. – Jeżeli to chcieć nazywać wypadkiem, gdzie został obdarty kurz, to nie ma o czym mówić (…) Otarłem się wczoraj o felgę ciężarówki – relacjonuje Korwin-Mikke.