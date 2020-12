Lekarze wmawiali mu Covid-19, gdy miał udar. Teraz jest sparaliżowany

Popularny wolnościowy profil na FB – Obywatel D.C. – nagłaśnia skandal. Lekarze wmawiali mężczyźnie, że ma Covid-19, a on tym czasie miał udar. Teraz jest sparaliżowany – trwa zbiórka na jego rehabilitację.

„Moja kolezanka ma sparalizowanego tate – nie dlatego, ze zachorowal na COVID ale dlatego, ze sluzba zdrowia upierala sie, ze ma COVID a mial w tym czasie udar” – informuje na FB Obywatel D.C.

„To jest kur*a skandal! Ile takich tragedii jest w Polsce? Po raz kolejny powtorze – zdrowie jest prywatne i intymne, wiec nie powinno podlegac zadnej nacjonalizacji! Powinna byc prywatyzacja i odpowiedzialnosc firm i lekarzy za uslugi”* – pisze wściekły administrator strony.

*pisownia oryginalna.

Mężczyzna miał udar, a wmawiano mu Covid-19. Córka prowadzi zbiórkę

Cała skandaliczna sytuacja została opisana na stronie zbiórki, która jest obecnie prowadzona na rehabilitację dla mężczyzny.

„30 marca u taty (53 lata) pokazały się pierwsze oznaki udarowe (opadnięty kącik ust, wysokie ciśnienie, ból w oczodole i zawroty głowy). Z powodu wybuchu pandemii wirusa SARS COV-19 lekarz pogotowia ratunkowego dwa razy odmówił mu przyjęcia do szpitala na izbę przyjęć twierdząc, iż napewno jest zakażony a to są objawy wirusowe. Wieczorem tego samego dnia kiedy zabrało go pogotowie ratunkowe został „schowany w izolatce” nadal przez tego samego lekarza który twardo upierał się, że Tato jest nosicielem wirusa. Przetrzymany w szpitalu przez ponad 30 godzin został wypuszczony bez jakiejkolwiek konsultacji z lekarzem mimo, iż wczesniej wykonane testy na COVID-19 przyszły z wynikiem ujemnym . Dzien po wypisie ze szpitala nastąpił bardzo poważny udar mózgu.

Na chwile obecną cała lewa strona jest sparaliżowana. Od marca ruszyła tylko noga w około 35-40 %. Lewa ręka nadal pozostaje całkowicie niewładna. Do roku czasu od udaru jestesmy w stanie przywrócic go do dobrej kondycji ale jest potrzebna specjalistyczna rehabilitacja, końcem marca 2021 minie rok od udaru. Drugą bardzo ważną potrzebą jest zbudowanie prostej łazienki przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej na parterze w domu gdzie przebywa.

Każda wpłata jest dla mnie bardzo ważna w walce o Taty sprawność. Powyższe zdjęcie zrobiliśmy na wspólnym treningu 2 lata temu. Proszę wszystkich o pomoc, żeby tata mógł jeszcze kiedyś wejść ze mną na mate.”

Pieniądze można wpłacać pod tym LINKIEM.