Policjant zabił sąsiadkę i jej syna na oczach ludzi. Mord wstrząsnął krajem [VIDEO]

Do tragedii doszło w niedzielę ok. godz. 17 czasu lokalnego Paniqui, 230 km od Manili.

Powodem sąsiedzkiej egzekucji okazała się zabawa 25-letniego Fraka Anthony’ego Gregorio, który strzelał do podwórku z działka na sprężone powietrze.

Hałas wyprowadził z równowagi 46-letniego policjanta Jonela Nezcuę.

Funkcjonariusz wybiegł z domu i zaczął grozić 25-latkowi, że go aresztuje. Do sporu wtrąciła się Sonya Gregorio. Zaczęli wypominać sobie dawne spory. Chwilę później zbiegli się inni członkowie rodzin.

Kobieta objęła syna chroniąc go przed aresztowaniem. Wtedy podeszła do niej kilkuletnia córka Jonela, zaczęła uderzać 52-latkę telefonem i krzyczeć: „puść go!”, „mój tata jest policjantem!”. „Nie obchodzi mnie to” – odpowiedziała kobieta.

Wtedy funkcjonariusz strzelił jej w głowę, nie oszczędził też Franka.

Zbójca początkowo zbiegł z miejsca, w którym oddał cztery strzały do swoich ofiar. Po godzinie jednak sam zgłosił się na komisariat, przyznał do wszystkiego i oddał pistolet.

⚠️ MAJOR TRIGGER WARNING ⚠️ #JusticeforSonyaGregorio please repost or retweet this!! the filipino policeman shot two civilians off duty. JONEL NUEZCA IS A MURDERER‼️ and his daughter is just as GUILTY! pic.twitter.com/l8qsdOoNIk

