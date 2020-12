Szczepionkowe szaleństwo! Ochojska chce, by transport szczepionki nadzorowały „Wyborcza” i TVN

Szczepionka przeciwko koronawirusowi elektryzuje społeczeństwo. Emocje najwyraźniej udzieliły się także Janinie Ochojskiej, która chce, by transport szczepionki nadzorowały „niezależne media”, czyli „Gazeta Wyborcza” i TVN.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że szczepienia w Polsce ruszą tuż po świętach – pierwsze osoby mają zostać zaszczepione w Warszawie 27 grudnia.

Szczepionkę trzeba jeszcze do Polski dostarczyć. Tu do akcji wkracza prezes Polskiej Akcji Humanitarnej i europoseł Parlamentu Europejskiego – Janina Ochojska.

Obawia się, że do Polski zamiast preparatu wyprodukowanego przez Pfizera i BioNTech może trafić szczepionka rosyjska.

W związku z tym chce, by transport nadzorowały „niezależne media”. W ocenie Ochojskiej są to „Gazeta Wyborcza” i TVN.

„Dostarczenie szczepionek do Polski powinno być nadzorowane przez niezależne media „Gazetę Wyborczą”, TVN oraz niezależną instytucję. Rządowi, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Michałowi Dworczykowi nie wierzę ani trochę. Nie chcę dostać rosyjskiej, szczepionki kupionej od handlarza bronią” – napisała Ochojska.

Oczywiście wobec działań rządu, każdego, należy być podejrzliwym, a brak zaufania do tego rządu jest w pełni uzasadniony.

Natomiast twierdzenie, że niezależnymi mediami są „Gazeta Wyborcza” czy TVN, i jeszcze żądanie, by to one nadzorowały transport szczepionki, to już wyższy poziom abstrakcji.

Jak taki nadzór miałby wyglądać? Pracownik „Wyborczej” czy TVN-u wysłałby drona za samolotem? A inny zamknąłby się chłodni i pilnował, by nikt nie podmienił szczepionki na rosyjską? Szczepionka Pfizera podobno musi być transportowana i przechowywana w temperaturze -70 stopni Celsjusza. Pani Janino, to nieludzkie, by skazywać „niezależnych dziennikarzy” na takie warunki.