To już pewne. Władcy świata szykują „Wielki Reset”. Forum Ekonomiczne w Davos ujawni przepis na „nowy wspaniały świat”

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos opublikowało zapowiedź programu swych obrad, które odbędą się w styczniu 2021. Władcy świata będą debatować nad tym jak wykorzystać pandemię do narzucenia ludziom nowego ładu. Ideę władania światem określa się jako ‚Wielki Reset”.

„Wielki Reset” to nic innego, jak wymyślenie na nowo globalnego porządku. Powstać on ma nie wyniku miliardów działań podejmowanych przez wolnych ludzi, ale ma być zaprojektowany i narzucony przez światowe elity, takie jakie m.in od lat, co roku spotykają się zimą w szwajcarskim kurorcie Davos. W 2021 roku Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) obędzie się online, ale już wiadomo, że przygotowano program „Wielkiego Resetu”.

„Czas odbudowy zaufania i dokonywania kluczowych wyborów zbliża się wielkimi krokami, ponieważ potrzeba zresetowania priorytetów i pilna potrzeba zreformowania systemów jest na całym świeci coraz mocniejsza ” – piszą w zapowiedzi organizatorzy WEF. „Coraz silniejsza jest potrzeba zjednoczenia się światowych liderów w celu zaprojektowania wspólnej ścieżki powrotu do zdrowia i ustanowienia Wielkiego Resetu ”.

I dalej: „Cały tydzień układania globalnego programu poświęcony będzie pomocy liderom w wyborze innowacyjnych i odważnych rozwiązań, które powstrzymają pandemię i doprowadzą do mocnego ożywienia w przyszłym roku. Agenda z Davos będzie również oznaczać rozpoczęcie przez Światowe Forum Ekonomiczne Inicjatywy Wielkiego Resetu i rozpoczęcie przygotowań do Specjalnego Dorocznego Spotkania na wiosnę. Każdy dzień będzie poświęcony jednej z pięciu dziedzin Wielkiej Inicjatywy Resetu”.

Forum nadal prowadzi dyskusje dotyczące jak konkretnie miałyby wyglądać te zaplanowane dla całego świata inicjatywy. Wiadomo, ze chodzi m.in o wykorzystanie walki z tzw. globalnym ociepleniem do całkowitego kontrolowania gospodarki i i stylu życia ludzi. Chodzi m.in o podróżowanie, przemieszczanie się, czy to co ludzie jedzą.

Pewne wyobrażenia dają formułowane i dyskutowane przez WEF cele przedstawione przez Johna Kerry, byłego sekretarza stanu w administracji Obamy. Mówił on iż Joe Biden ponownie podpisze Paryskie Porozumienie Klimatyczne i rozpocznie program, który ma doprowadzić amerykańska gospodarkę do neutralności klimatycznej do 2035 roku. Biden chce mi.in całkowitej rezygnacji z używania paliw kopalnych. Kerry mówił, że Biden chce poprowadzić taki program dla całego świata i maiłby on być przyjęty na Światowym Szczycie Klimatycznym w Glasgow.

Klaus Shwab założyciel i szef Światowego Forum Ekonomicznego pisze w swych artykułach i książce „COVID-19 Wielki Reset”, iż kapitalizm powinien zostać wymyślony na nowo z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej i tzw. sprawiedliwości klimatycznej.

Według brytyjskiego publicysty Jamesa Delingpole’a, Wielki Reset zakończy się likwidacją gotówki, bo tylko transakcje elektroniczne umożliwią pełna kontrole finansów, zniesieniem własności prywatnej i demokracji, które stoją na drodze do tego, by elity urządziły „nowy wspaniały świat”.

Do forum w Davos pozostał miesiąc. Odbędzie się ono w dniach 25 – 29 stycznia.