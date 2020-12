W Katowicach puby z Mariackiej zapowiedziały na dziś ponowne otwarcie. Mimo lockdownu

Obywatelskie nieposłuszeństwo na Śląsku. Dwa katowickie puby Klubowa i Galimatjas zapowiedziały wznowienie działalności, mimo lockdownu. Wszystko dlatego, że nie ujęto ich w programie pomocowym „Tarcza 6.0”.

Oba puby normalnie są wypełnione po brzegi. Od kilku miesięcy jednak jest to niemożliwe z powodu nałożonego przez rządu reżimu. Kluby na mariackiej przestały zarabiać. Mimo to nie ujęto ich w programie pomocowym „Tarcza 6.0”. Przedsiębiorcy ocenili, że skoro tak, to oni 22 grudnia otwierają swoje lokale.

– Otwieramy się! Zapraszamy ponownie po przerwie od 22.12.2020 od godziny 16. W związku z tym, że nie prowadzimy według rządu działalności objętej tarczą, rozumiemy, że nakaz zamknięcia nas nie dotyczy. Zapraszamy, będzie Nam miło Was ponownie gościć po przerwie – poinformowali właściciele katowickiego Galimatjasu oraz Klubowej w mediach społecznościowych.

Internauci gorąco poparli ten pomysł. jest ponownie zamknięta od 24 października. Wcześniej rząd naprzemiennie otwierał i zamykał restauracje, galerie etc.

Źródło: Dziennik Zachodni