W otchłani genderowego umysłu. Brytyjski aktor przechodzi w kobiecy tryb działania

Popularny brytyjski aktor zdecydował, ze jednak przechodzi na kobiecy tryb działania i teraz należy o nim mówić per ona. od jakiegoś czasy miał zwidy, że jest płynnopłciowy, czyli raz jest nim a raz nią.

Eddie Izzard obwieścił brytyjskiej publiczności, że po okresie płynnopłciowości teraz zaczyna przemianę i wchodzi w kobiecy tryb działania. Dla publiczności i otoczenia staje się więc nią. Ale nie wiadomo na jak długo, właśnie z powodu owej płynnopłciowości.

– Staram się robić rzeczy, które uważam za interesujące. To pierwszy program, w którym zapytałem, czy mogę być „nią”. To krótki okres przejściowy – mówił/a w programie „Portret Artysty Roku” w stacji Sky Arts. Izaard został, czy tam została zapytany jakie to uczucie tak się ujawnić i być dumną, że teraz zmienia się swoje zaimki osobowe.

– To wspaniałe uczucie, bo ludzie zakładają, że znali mnie wcześniej. Jestem płynny pod względem płci. Od teraz chcę działać tylko w trybie dziewczyny ”- powiedział Izzard.

Izzard mówiło dalej, że używanie nowych zaimków jest „bardzo pozytywne” i dodało: „Masz jedno życie, więc przeżyj je dobrze”.

58-letni Izzard znana m.in z roli w filmie „ocean 13” opowiadało o swych urojeniach już rok wcześniej w wywiadzie dla „Windy City Times”. – Mam tryb chłopca i dziewczynę. Jestem kimś w rodzaju płynnopłciowca. Od zawsze we mnie były dwie strony natury i teraz obie chce pokazywać. jestem chłopczycą i dziewochłopcem – mówiło Izzard.

Problemem nie jest to, że tacy ludzie jak Izzard mają urojenia, albo tez cynicznie korzystają z okazji, by podtrzymywać swa popularność. problemem jest to, że ideolodzy gender i LGBTHGW narzucają to innym jako normę. Że mamy do czynienia z jaką uprzywilejowaną grupą ludzi z urojeniami i kaprysami i to my musimy się dostosowywać.