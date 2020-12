W związku z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Anglii, w niedzielę Francja zamknęła granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii.

Zarówno powietrzną, jak i lądową. Zawieszono połączenia samolotowe, samochodowe, kolejowe i przeprawy promowe.

Dotyczyło to nie tylko ruchu pasażerskiego, ale też transportu towarów. Momentalnie w angielskim Dover utworzyły się gigantyczne kolejki samochodów osobowych i ciężarowych, które nie zdążyły wydostać się z Wielkiej Brytanii.

We wtorek po południu liczba ciężarówek czekających na możliwość wyjazdu z Wielkiej Brytanii sięgała prawie 3000. Wśród oczekujących na wjazd do Francji było i wciąż jest również wielu polskich kierowców.

Sporo z nich została bez żywności. W okolicznych sklepach momentalnie opustoszały półki, a żaden ze sklepów nie był przygotowany na tylu klientów i zabrakło zapasów w całym mieście.

Nie wyrabiały także usługi sanitarne. Jak relacjonuje jeden z polskich kierowców, wszystko dookoła jest – tu cytat – „zaszczane i zasrane”.

– Zapadła jakaś tam klamka (o natychmiastowym zamknięciu granic – red.) i standardowo nikt na to nie jest przygotowany – relacjonuje polski kierowca. Pełen film na końcu.

Poniższy obrazek pokazuje nie samą kolejkę do przekroczenia granicy, ale „kolejkę kolejki”. Ciężarówki znajdujące się na jej końcu skierowano na pobliskie lotnisko w Dover, by tam oczekiwały na otwarcie granic.

This is not the queue for Dover.

This is the pre-queue for the queue for Dover. pic.twitter.com/Z4ccLw1uJZ

— Nick🇬🇧🇪🇺 (@nicktolhurst) December 22, 2020