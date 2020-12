Księża będą mówić o szczepionkach z ambony? Prymas Polski stawia sprawę jasno

Księża najprawdopodobniej na szczęście nie będą z ambony nas namawiać do szczepień. Stanowisko prymasa Polski w tej sprawie jest jasne.

– Zaszczepię się, ale ta decyzja powinna być świadoma i dobrowolna – powiedział w rozmowie z Radiem ZET Wojciech Polak.

Prymas Polski zaszczepienie się nazwał „obowiązkiem moralnym”. Jednak mimo, iż on ma najwidoczniej bardzo wyrobione zdanie na ten temat, to nie chce. by ambony służyły do promocji szczepionek.

– Myślę, że z ambony takiej akcji promocyjnej sobie nie wyobrażam. Natomiast poczekajmy na głos zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski – zaznaczył, zapowiadając szybką publikację stanowiska.

Biskup przypomniał ponadto, że wciąż obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Zauważył, że często lokalnie wydano też dyspensy od uczestnictwa m.in. w pasterkach. – Wtedy nie popełnia grzechu – podkreślił.

Prymas dodał, że „księża nie mają prawa do odmawiania komunii świętej” osobom, które chcą ją przyjąć na dłoń.

Hierarcha skomentował też zachowanie posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, która w ramach tzw. „Strajku Kobiet” zakłócała Mszę Świętą.

– Uważam, że przede wszystkim kościół, zwłaszcza liturgia, nie jest miejscem do manifestowania żadnych poglądów. Było to naprawdę naganne i nie na miejscu – uznał abp Polak.

Zaznaczył jednocześnie, że nie będzie rozstrzygał, czy doszło do obrazy uczuć religijnych. – To zrobi prokuratura i sąd – podkreślił.

Źródło: Radio Zet