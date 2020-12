Ponad 3 tys. osób w USA ma ciężkie powikłania po szczepionce na Covid-19

Szczepionka na Covid-19 podawana jest w stanach od niespełna tygodnia, a ofiary powikłań poszczepiennych są już liczone w tysiącach.

To nie są dane sondażowe lub przewidywania, tylko oficjalne dane z departamentu zdrowia Stanów Zjednoczonych. Na stronie cdc.gov zamieszczono dokument, według którego już u 3150 osób zaobserwowano ciężkie powikłania po przyjęciu szczepionki.

Mowa tu uszczerbku na zdrowiu na tyle poważnym, że:

– nie są w stanie normalnie funkcjonować

– nie są w stanie nadal pracować

„Zwróćcie proszę uwagę że w oficjalnej tabeli/statystyce nie została wyodrębniona lista zgonów…” – podaje strona FB „Covid 19 bitwa o wolność”.

Mimo, iż informacja ta została szybko podłapana przez strony tzw. „antyszczepionkowców”, to nie ma ona nic wspólnego z teoriami spiskowymi etc. To po prostu dane, które oficjalnie podaje amerykański rząd.

Szczepionka jest dostępna w stanach dopiero 5 dni – dlatego liczba osób z poważnymi powikłaniami jest naprawdę szokująco wysoka.