Szwajcarzy przeprowadzili badania. Polacy jednym z najuczciwszych narodów na świecie

Polacy to złodzieje i kombinatorzy? Taki stereotyp panuje na Zachodzie. Okazuje się, że to zupełna nieprawda – według szwajcarskich badań jesteśmy jednym z najuczciwszych narodów świata.

„Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetów w Zurichu, Michigan i Utah wykazują, że im więcej gotówki jest w zgubionym portfelu, tym większa szansa, że osoba która znajdzie portfel odda go właścicielowi. Wyniki badań pokazały również, że Polacy są jednym z najuczciwszych narodów na świecie. W przeciwieństwie do badanych z innych krajów oddawaliśmy wszystkie portfele” – pisze portal dobrewiadomosci.net.pl.

Badania przeprowadzono w 40 krajach, 355 miastach, podłożono ponad 17 000 portfeli w hotelach, muzeach, recepcjach hotelowych i urzędach pocztowych.

Dlaczego ludzie oddają portfele, choć mogliby łatwo się wzbogacić? Wyjaśnia to jeden z badaczy.

– Ludzie chcą postrzegać samych siebie jako uczciwych, nie jak złodziei. Zatrzymanie portfela oznacza, że musimy ponieść koszt psychologiczny związany z własnym wizerunkiem – mówi profesor Michel Marechal z Uniwersytetu w Zurichu.

Przed znajdującym zgubiony portfel pojawiają się dylematy:

Pokusa przywłaszczenia znalezionych pieniędzy. Odzywa się troska o człowieka, który zgubił portfel. “Psychologiczny koszt nieuczciwego zachowania” – co znaczy, że zatrzymanie portfela jest tożsame z kradzieżą, czyli musimy poradzić sobie z myślami o sobie jako o złodzieju.

Najuczciwsze narody – Polacy w czołówce

W czołówce najuczciwszy narodów (pierwszym kwartylu) znaleźli się: Szwajcarzy, Norwegowie, Holendrzy, Duńczycy, Szwedzi, Polacy, Czesi, Nowozelandczycy, Niemcy i Francuzi.

W drugim: Serbowie, Australijczycy, Chorwaci, Hiszpanie, Rosjanie, Rumuni, Kanadyjczycy, Argentyńczycy, Izraelczycy, Portugalczycy. Trzeci kwartyl to Amerykanie, Brytyjczycy, Grecy, Włosi, Chilijczycy, Brazylijczycy, mieszkańcy RPA, Tajowie, Meksykanie i mieszkańcy Indii. Najgorzej wypadli mieszkańcy Turcji, Ghany, Indonezji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Kenii, Kazachstanu, Peru, Maroko i Chin.

„W portfelach były kwoty stosowne do siły nabywczej lokalnej pensji. W Polsce było to 25 zł i 175 zł. W Polsce eksperyment przeprowadzono w Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Sosnowcu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. W naszym kraju „zgubiono” 800 portfeli. Więcej było tylko we Francji, Wielkiej Brytanii i USA” – informuje „Dobre Wiadomości”.

