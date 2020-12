To najpopularniejsza gra w historii. Pół MILIARDA graczy w ciągu miesiąca [VIDEO]

Gra Among Us przeszła właśnie do historii. Tylko w listopadzie grało w nią ok. pół miliarda osób.

SuperData przedstawiła najnowszy raport dot. cyfrowej dystrybucji. Badanie, że jedna gra przyciągnęła w listopadzie ok. pół miliarda graczy!

Ów grą jest Among Us. To stworzona przez studio InnerSloth gra wieloosobowa, w której członkowie załogi muszą wydedukować kto sabotuje prace, a sabotujący nierozpoznani wyeliminować członków załogi.

Gra ukazała się w 2018 roku na urządzenia z systemami Google Android i Apple iOS. Później trafiła na komputery osobiste oraz Nintendo Switch.

Jeśli chodzi o najlepiej zarabiające w cyfrowej dystrybucji gry na poszczególne platformy to w listopadzie rankingi wyglądały następująco:

PC:

World of Warcraft

League of Legends

Dungeon Fighter Online

Crossfire

Fantasy Westward Journey Online

Call of Duty: Black Ops Cold War

World of Tanks

Assassin’s Creed Valhalla

Roblox

Call of Duty: Modern Warfare

Konsole:

Call of Duty: Black Ops Cold War (sprawdź aktualną cenę)

NBA 2K21 (sprawdź aktualną cenę)

Watch Dogs: Legion (sprawdź aktualną cenę)

Assassin’s Creed Valhalla (sprawdź aktualną cenę)

FIFA 21 (sprawdź aktualną cenę)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (sprawdź aktualną cenę)

Marvel’s Avengers (sprawdź aktualną cenę)

Grand Theft Auto V (sprawdź aktualną cenę)

Call of Duty: Modern Warfare (sprawdź aktualną cenę)

Fortnite (sprawdź aktualną cenę)

Urządzenia mobilne

Free Fire

Pokemon GO

Roblox

Peacekeeper Elite

AFK Arena

Genshin Impact

Candy Crush Saga

Coin Master

Honor of Kings

Homescapes