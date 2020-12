Towarzysz Zandberg: „Sprzeciwiam się administracyjnemu prześladowaniu chrześcijan w Polsce” Jest pewien haczyk…

Adrian Zandberg oświadczył, iż sprzeciwia się administracyjnemu prześladowaniu chrześcijan w Polsce. Wpis towarzysza zszokował użytkowników Twittera.

– Sprzeciwiamy się administracyjnemu prześladowaniu chrześcijan. Nie, nie gdzieś daleko. W Polsce. Każdy ma prawo do swojej wiary. Państwo powinno stać na straży tej wolności – napisał wódz rewolucji.

Każdy ma prawo do swojej wiary. Państwo powinno stać na straży tej wolności. https://t.co/8hhiWhZBEq

Ziobro pozazdrościł Neronowi. Postanowił zabawić się w prześladowanie chrześcijan.

Każdy ma prawo do swojej wiary. Państwo ma stać na straży tej wolności. Jeśli p. Ziobro czuje powołanie, by dokonywać wykładni Biblii, to powinien zmienić zawód. I epokę.https://t.co/Nb7qPwz4n6

