Trump przeciwko Kongresowi. Absurdalne wydatki na lewicowe inicjatywy w ustawie covidowej

Prezydent USA Donald Trump odrzucił we wtorek wieczorem przyjęty przez Kongres pakiet stymulacyjny dla gospodarki o wartości 900 miliardów dolarów. Nazwał go „hańbą” i wezwał w szczególności do zwiększenia pomocy amerykańskim rodzinom.

„Wzywam Kongres do zmiany tej ustawy i podwyższenia absurdalnie niskich 600 dolarów do 2000 lub 4000 dolarów dla par. Wzywam również Kongres do pozbycia się niepotrzebnych i kosztownych elementów tej ustawy” – powiedział Trump w filmie zamieszczonym na Twitterze.

Amerykański Kongres przegłosował w poniedziałek pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa, który powiązano z ustawą budżetową.

Przewiduje on drugą turę bezpośrednich transferów pieniężnych dla Amerykanów, tym razem w wysokości 600 dolarów.

Pakiet ustaw warty jest łącznie około 2,3 biliona dolarów, z czego około 900 miliardów to pakiet na czas koronawirusa, który Republikanie i Demokraci negocjowali od wakacji.

Już pobieżna lektura dokumentu, który ma ponad 5000 stron pokazała, że pełno w nim lewackiego złodziejstwa. Zapisano tam miliardy dolarów na różne wydatki związane z promowaniem równości płci, genederyzmu, historii kobiet itp.

The Covid relief bill also includes $10 million for “gender programs” in Pakistan pic.twitter.com/7kivucCjvY — Tom Elliott (@tomselliott) December 21, 2020

The Covid relief bill includes funds for a museum that will offer “programming, education, exhibitions” on … “the life, art, history, and culture of women” pic.twitter.com/9xFwUh67Te — Tom Elliott (@tomselliott) December 21, 2020

Ustawa trafi teraz do podpisu przez Trumpa. Prezydent nie stwierdził wyraźnie, że nie zamierza ustawy podpisywać, zażądał jednak przesłania mu „odpowiedniego”, znowelizowanego projektu.

Jedna trzecia środków przewidzianych przez pakiet, około 300 miliardów dolarów, przeznaczona zostanie na pomoc dla małych firm. 82 miliardy wsparcia otrzymają szkoły oraz uczelnie, a 28 miliardów dolarów wydane zostanie na zakup oraz dystrybucję szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Demokraci – którzy od początku wzywali by nowy pakiet opiewał na 2 biliony dolarów – oceniają, że przegłosowane porozumienie jest krokiem naprzód, ale nie jest wystarczające. Zapowiadają kolejny w 2021 roku, gdy prezydentem będzie reprezentujący ich partię Joe Biden.

W czterech przegłosowanych przez Kongres pakietach na krótko po wybuchu epidemii rozdysponował prawie 3 biliony dolarów. (PAP)