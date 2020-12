UOKiK zbadał płyny do mycia naczyń. Za miesiąc przetestuje pieluchy

UOKiK prowadzi kolejne testy domowych produktów. Tym razem padło na płyny do mycia naczyń.

Od kilku miesięcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi testy chemii domowej. To m.in. proszki i kapsułki do prania, a nawet tabletki do mycia w zmywarkach.

Tym razem UOKiK zbadał płyny do mycia naczyń.

W teście zestawiono 10 najpopularniejszych marek płynów do zmywania na podstawie rozeznania rynku przez Inspekcję Handlową. Były to Ludwik, Fairy, Help, Filip, Frosh, Pur, Lewiatan, Tymek, W5 i Kraft.

Cztery z nich to marki własne sieci handlowych: Lewiatana, Lidla oraz dwa z Biedronki. Badania wykonali pracownicy akredytowanych laboratoriów UOKiK w Bydgoszczy oraz w Łodzi.

Najwięcej punktów dostał amerykański Fairy (Procter & Gamble), Pur i Ludwik. Te płyny dostały 5 na 5 punktów w teście jakości.

Cztery punkty w teście jakości przyznano płynowi Kraft.

Najtańszym płynem do mycia naczyń okazał się Tymek. Kolejne miejsce zajął Lewiatan i Help.

Najdroższy jest Frosh i Fairy. Tymek osiągnął najlepszy stosunek jego jakości do ceny – jedno zmywanie tym płynem kosztuje średnio jedynie grosz. W przypadku przypadku Fairy i Frosha jest to 5 groszy.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK-u, zapowiedział, że w przyszłym miesiącu Urząd weźmie pod lupę pieluszki dla dzieci.

Źródło: PAP / TVN 24 BiS