Kolejny sezon telenoweli „Czajka”. Warszawa Trzaskowskiego znów zrzuca ścieki do Wisły. Drugi raz w ciągu dwóch dni

Warszawa Trzaskowskiego kolejny już raz zrzuca ścieki do Wisły. Co więcej, stołeczny ratusz robi to bez zezwolenia, ale kto by się przejmował takimi szczegółami.

To już kolejny odcinek telenoweli o warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Po dorocznych awariach, przyszedł czas na zrzut ścieków do Wisły. Na początku grudnia prezes Wód Polskich Przemysław Daca alarmował na Twitterze, że jedna rura, którą z lewobrzeżnej Warszawy popłyną ścieki do położonej na prawym brzegu oczyszczalni „Czajka”, nie będzie w stanie przyjąć wszystkich nieczystości. Namiastka przyjętej przez warszawski ratusz „taktyki” jest odczuwalna już teraz.

„Jedna rura przesyłowa nie załatwia problemu. Wody Polskie informują: 1) Jedna rura to przesył do 3,5 m sześc. na s. Wartość ta jest przekraczana 18 razy w miesiącu. (…) Podczas nawalnego deszczu – przepływ ścieków do 7,9 m sześc. na s; deszcz „zwykły” – do 5,65 m sześc. na s. Do tego „szczyty” wieczorne i tzw. weekendowe (18 x na miesiąc)” – wyjaśniał Daca na Twitterze.

Nie minęło wiele czasu, a już okazało się, że prezes Polskich Wód miał rację. Dwa razy w ciągu zaledwie dwóch dni.

O pierwszym zrzucie ścieków do Wisły Daca informował we wtorek 22 grudnia. „#AwariaCzajka Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły. Przypominam, że MPWiK nie ma na ten zrzut pozwolenia i są to działania bezprawne!. #WodyPolskie” – napisał.

„Ze względu na próby manipulacji faktami wyjaśniam, że jest to mieszanina ścieków bytowych, przemysłowych i poszpitalnych z wodami opadowymi. To tzw. ścieki komunalne. Mieszają się w kanalizacji ogólnospławnej, jaką mamy w Warszawie” – poinformował.

Dwa dni później sytuacja się powtórzyła.

„#AwariaCzajka Monitoring pracowników #WodyPolskie ujawnił od godz 08:00 kolejny duży zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły. #wieszwiecej” – przekazał dziś Daca na Twitterze.

I tak oto, po raz kolejny, opady deszczu zaskoczyły stołeczny ratusz. Przy ogólnospławnej kanalizacji, która miesza wodę deszczową ze ściekami, wystarczą kilkuminutowe opady, aby mieszanka trafiła do Wisły.

