Ulotka szczepionki Pfizera po polsku. Możliwe skutki uboczne

Na stronie Komisji Europejskiej pojawiła się już polska wersja Charakterystyki Produktu Leczniczego – szczepionki Pfizer/BioNTech. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jakie mogą być niepożądane konsekwencje szczepienia.

Dokument ma 34 strony i pojawił się na stronie Komisji Europejskiej wczoraj wieczorem. Szczepionka na koronawirusa otrzymała w nim nazwę „Comirnaty”.

W dokumencie poinformowano m.in., że preparat można stosować jedynie w leczeniu osób powyżej 16 roku życia. „Podawany jest domięśniowo po rozcieńczeniu jako cykl dwóch dawek w odstępie 21 dni” – napisano.

W wielu punktach producent zaznacza, że szczepionka nie została dokładnie przebadana pod kątem wpływu na kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością oraz dzieci.

Producent przestrzega przed możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Zaleca się, by obserwacja pacjenta trwała co najmniej 15 minut.

Działania niepożądane podzielono na częstsze i rzadziej występujące. Do „bardzo częstych” występujących u więcej niż 1 na 10 osób należą zmęczenie, ból głowy, mięśni, stawów, a także dreszcze, gorączka i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

Do rzadziej spotykanych działań niepożądanych należą m.in. nudności, złe samopoczucie, powiększone węzły chłonne, bezsenność i swędzenie w miejscu wstrzyknięcia. U jednej na tysiąc osób może wystąpić przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego.

Nie wiadomo z jaką częstotliwością występuje „ciężka reakcja alergiczna”.

Lek mrożony jest w temperaturze od -60 stopni do -90 stopni Celsjusza i należy go rozmrażać w temperaturze od 2 do 8 stopni.

