Białe święta? Tak, ale tylko miejscami. Sprawdź, gdzie! [PROGNOZA POGODY]

Polska jest pod wpływem niżu znad zachodniej Rosji, jednak od zachodu rozbudowuje się klin wyżu znad Atlantyku. Napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Jakiej pogody możemy się spodziewać w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia?

Prognoza pogody – 25 grudnia 2020r.

W piątek, 25 grudnia w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich i górach opady śniegu, w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, w Karpatach o około 10 cm.

Temperatura maksymalna od -1 st. na Podhalu i 1 st. na północnym wschodzie do 3 st. w centrum i na zachodzie oraz 5 st. nad morzem. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 70 km. W górach wiatr będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody – noc z 25 na 26 grudnia

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, głównie we wschodniej połowie kraju i na krańcach południowych. Przyrost pokrywy śnieżnej na północy Warmii i Mazur o 5 cm, w Karpatach o około 6 cm.

Temperatura minimalna od -5 st. w kotlinach górskich i -3 st. na Warmii, około -1 st. w centrum, do 2 st. nad morzem. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 65 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody – 26 grudnia 2020r.

W sobotę, 26 grudnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie także deszczu. Na obszarach podgórskich w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Temperatura maksymalna od 0 st. na wschodzie do 4 st. nad morzem, chłodniej tylko w kotlinach górskich, od -4 do -2 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.