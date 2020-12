Zamiast w kinach premiera w sieci. „Książę w Nowym Jorku” po 33 latach doczekał się kontynuacji [VIDEO]

„Książę w Nowym Jorku 2” będzie miał swoją premierę na platformie Amazon Prime. To kontynuacja filmu z 1988 roku.

Kolejne przeboje Hollywood z lat 80. i 90. otrzymują swoje kontynuacje. Tym razem padło na komedię z 1988 roku „Książę w Nowym Jorku”.

W nowej części ponownie zobaczymy aktorów z „jedynki”. Eddie Murphy i Arsenio Hall wcielą się w postacie grane 33 lata temu.

Film nie trafi jednak do kin. Z powodu pandemii studio Paramount Pictures sprzedało prawa do dystrybucji filmu Amazon Prime.

Film będzie można zobaczyć w sieci od 5 marca. Amazon właśnie opublikował zwiastun produkcji.

W kontynuacji następca tronu Akeem i jego przyjaciel Semmi powrócą do Ameryki z misją odnalezienia syna księcia, o którego istnieniu ten wcześniej nie miał pojęcia. W pierwszej części Akeem poślubił Lisę, z którą miał trzy córki, ale okazuje się, że będąc w USA spłodził też syna.

W zwiastunie schorowany król Jaffe Joffer nakazuje następcy tronu odnalezienie syna, dzięki czemu możliwa będzie ciągłość tronu Zamundy. Akeem zabiera Semmiego i wspólnie pakują się do odrzutowca, by po trzech dekadach wrócić do Nowego Jorku.

Oprócz Murphy’ego i Halla w filmie zagrają m.in. Leslie Jones, Tracy Morgan, Shari Headley, Teyan Taylor czy Wesley Snipes. Reżyserem jest Craig Brewer, a scenariusz napisał Keny Barris, Barry W. Blaustein oraz David Sheffield.

Źródło: Noizz