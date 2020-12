Były brytyjski premier wzywa, by wykorzystać pandemię do segregowania ludzi. Blair chce jeszcze więcej władzy dla globalistów

Były brytyjski premier Blair chce permanentnego testowania, segregowania ludzi i wprowadzenia „paszportu zdrowia”. Dokument pozwalałby zaszczepionym i ozdrowieńcom swobodnie poruszać się.

Tony Blair jeden z najzacieklejszych zwolenników globalizmu przedstawił na łamach lewicowego dziennika „Independent” swój własny program szczepień dla Wielkiej Brytanii. Uważa m.in, że oprócz osób z grup największego ryzyka i pracowników medycznych, wcześniej niż inni powinni być zaszczepieni także studenci. Według Blaira oni bowiem są grupą, która najbardziej może roznosić koronawirusa.

Były premier i były szef partii Pracy uważa też, iż należy wprowadzić dokument, który byłby swego rodzaju „paszportem zdrowia”. Koncept takie paszportu opracował jego własny think tank – Tony Blaire Institute for Global Change.

Blair pisze wprost o selekcjonowaniu ludzi i nadawaniu im praw w zależności od ich statusu zdrowotnego. Ci, u których wykryje się przeciwciała na koronawirusa – czy to zaszczepieni, czy ozdrowieńcy – mogliby podróżować, uczestniczyć w imprezach masowych, mieszkać w hotelach etc.

Blair chciałby, jak naziści, w specjalny sposób oznaczać ludzi w zależności od wyniku testów. Zamiast gwiazdy, czy jakiegoś symbolu ludzie mieliby status czerwony, żółty/bursztynowy, lub zielony. Testowani byliby co tydzień. Czerwony status oznaczałby brak aktualnego testu i wyniku o przeciwciałach, a więc zakaz przemieszczania się etc. Żółty czy bursztynowy status oznaczałby negatywny wynik testu. Tzn. test zrobiono, ale nie ma przeciwciał, więc osoba miałaby ograniczone prawa – tylko przez tydzień, do czasu wykonania następnego testu. Status zielony oznacza osobę zaszczepioną, która ma swobodę poruszania się aż do następnych szczepień. Blair twierdzi, że wirus pozostanie na lata i szczepienia na kolejne mutacje trzeba będzie ciągle powtarzać.

System paszportów dla świata, czy też jego części, miałoby wprowadzać m.in Światowe Forum Ekonomiczne. Wiadomo już że szykuje ono tzw. ‚Wielki Reset”. Pandemia ma być wykorzystana do zmiany stosunków w całym świecie i „wymyślenia” kapitalizmu na nowo. Blair jest jednym z największych zwolenników oddania władzy globalnym instytucjom. Jako taki był wielkim przeciwnikiem Brexitu. Wielu Brytyjczyków oskarżało go wręcz o zdradę stanu. Blair doradzał bowiem Unii w negocjacjach z brytyjskim rządem.