Jutro zaszczepią pierwszą Polkę, wyszczepią też personel Centralnego Szpitala Klinicznego

Alicja Jakubowska będzie pierwszą osobą w Polsce zaszczepioną na COVID-19. To Naczelna Pielęgniarka CSK MSWiA.

Naczelna Pielęgniarka CSK MSWiA Alicja Jakubowska zostanie pierwszą osobą w Polsce zaczepioną na COVID-19. Pielęgniarkę zaszczepi dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala tymczasowego na PGE Narodowym.

Szczepieniu zostaną poddani też inni pracownicy CSK MSWiA w Warszawie. Zaszczepienie personelu szpitala MSWiA zajmie pięć dni.

Już w niedzielę do Centralnego Szpitala Klinicznego trafi 75 fiolek szczepionek. Jak wyjaśnia Polsat News dzięki nim zaszczepionych zostanie 375 osób.

Z każdej fiolki powstaną bowiem dawki dla pięciu osób.

Jak wyjaśnił dr Artur Zaczyński następną zaszczepioną osobą będzie prof. Waldemar Wierzba. Następnie naczelna pielęgniarka zaszczepi jego samego.

W dalszej kolejności są: diagnostyk laboratoryjna, która uczestniczyła m.in. w akcji w Dover oraz jeden z ratowników medycznych.

– Oprócz pracowników szpitala przy ul. Wołoskiej w Warszawie szczepionki trafią do Szpitala Narodowego oraz do naszych filii przy ul. Sandomierskiej w Warszawie oraz filii w Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach – wyliczył dr Zaczyński.

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs do Polski w piątek ok. godz. 22. Transport trafił ok. godz. 6.45 do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.

Tam został rozdzielony. Szczepionki ruszyły w dalszą trasę do hurtowni farmaceutycznych, które przygotują całą wysyłkę do 72 tzw. szpitali węzłowych.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

Źródło: PAP / Polsat News