Szczepionka Moderny nie dla celebrytek, a nawet nie dla Ogórek? Muszą uważać, co sobie wstrzykną

Osoby z kosmetycznymi wypełniaczami twarzy mogą mieć poważne reakcje alergiczne na szczepionkę Moderny. Prawdopodobnie mogą ją przyjmować, ale zachowując specjalne środki ostrożności.

W USA pojawiły się doniesienia o poważnych reakcjach alergicznych wśród osób, które miały zabiegi kosmetyczne i wzięły szczepionkę Moderny. FDA (Food and Drug Agency), państwowa Agencja Żywności i Leków, ostrzega, że mogą pojawić się obrzęki i stany zapalne. Zaobserwowano je u osób, które maja kosmetyczne wypełnienia twarzy – warg, policzków etc. To właśnie w tych miejscach, gdzie są wypełnienia, pojawia się obrzęk. Szczepionka Moderny w ubiegły piątek została dopuszczona do użycia w Stanach Zjednoczonych i od razu pojawiły się niepokojące doniesienia.

Dermatolog Shirley Chi – która jako jedna z pierwszych zauważyła i opisała skutki uboczne w rozmowie ze stacją ABC – zapewnia jednak, że nie ma powodu, by osoby, które przechodziły zabiegi kosmetyczne, nie brały szczepionki Moderny.

– Kilkoro pacjentów miało wypełnienie policzkowe sześć miesięcy przed szczepieniem, a jedna pacjentka miała wypełnienie warg zrobione dwa dni po szczepieniu. Wszystkich leczono sterydami i lekami przeciwhistaminowymi i wszystkie reakcje ustąpiły – powiedziała w rozmowie ze stacją.

– Stan zapalny ma być powodowany przez układ odpornościowy, który zostaje wzmocniony, gdy dostaje się szczepionkę – mówiła lekarz.

Doktor Francis Collins, dyrektor NIH, amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia twierdzi jednak, że obydwie szczepionki – Moderna i Pfizer/BioNTech dają lepsze efekty niż się spodziewano. – Nauka tu działa, nauka dokonała czegoś niesamowitego. Obie działają lepiej, niż mogliśmy sobie zamarzyć – mówi lekarz cytowany przez agencję Associated Press.