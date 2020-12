Godzina policyjna w Sylwestra? Głupio wyszło. Morawiecki twierdzi, że rząd jej nie wprowadza

Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał, że rząd nie wprowadza godziny policyjnej w Sylwestra, ale jedynie apeluje o nieprzemieszczanie się pomiędzy 19 a 6 rano.

– W Sylwestra nie wprowadzamy godziny policyjnej, apelujemy jedynie o nieprzemieszczanie się – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Co ciekawe nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadza zakaz przemieszczania się, choć jest oczywiście całkowicie nielegalny. Podobnie na rządowej stronie widnieje informacja o zakazie przemieszczania się od godziny 19 do godziny 6.

Premier: nie wprowadzamy godziny policyjnej, bo do tego potrzebny jest stan wyjątkowy. Strona rządowa: z 31 grudnia na 1 stycznia w godz. od 19 do 6 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą https://t.co/vtpEhDScuy. niezbędne czynności służbowe. — Łukasz Bok (@LukaszBok) December 27, 2020

Podczas konferencji po zaszczepieniu pierwszego Polaka, Morawiecki zaapelował o jak najszersze zgłaszanie się do szczepień. Jak podkreślił od tego, jak wielu Polaków się zaszczepi zależy znoszenie obostrzeń i „pokonanie epidemii” złowrogiego wirusa, co to już w wakacje był podobnież pokonany.

– Mam nadzieję, że wraz z rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień czas wyrzeczeń, będzie mógł za kilka, kilkanaście tygodni powoli zmierzać do końca – powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Premier na niedzielnej konferencji prasowej podziękował lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia oraz służbom mundurowym za dotychczasową pracę przy zwalczaniu epidemii COVID-19.

– Narodowa Strategia Szczepień jest największą operacja logistyczną od dziesięcioleci, jesteśmy na nią bardzo dobrze przygotowani; 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia – zapowiedział.

Źródło: Twitter/PAP