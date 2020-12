Konfederacja: Mamy do czynienia z bandyckim rządem!

Konfederacja wydała oświadczenie w związku z narodową kwarantanną. Prawica nie zgadza się na łamanie prawa przez rząd PiS.

Na oficjalnym profilu Konfederacji ukazało się oświadczenie dot. narodowej kwarantanny. Prawica odniosła się w nim m.in. do konferencji szefa rządu PiS Mateusza Morawieckiego.

„Dzisiejsza konferencja premiera Morawieckiego potwierdza to, co wiemy już od dawna – po prawie i sprawiedliwości od dawna nie ma już ani śladu. W działaniach rządu prym wiedzie już tylko bezprawie i niesprawiedliwość, otoczone wszechobecnym chaosem” – podkreśliła Konfederacja.

„Od jutra obowiązywać ma twardy lockdown, zwany dla zmylenia „narodową kwarantanną”. Oprócz kolejnego zaostrzenia restrykcji, które doprowadzą do bankructwa kolejne tysiące przedsiębiorców, w rozporządzeniu znalazł się również zapis o zakazie poruszania się między 19 a 6 rano w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, czyli de facto godzina policyjna w Sylwestra. Przez ostatnie 10 dni mówiliśmy o tym, że jest to zapis całkowicie nielegalny i nie ma podstawy prawnej do wydania takiego przepisu, nawet w znowelizowanej ustawie” – wskazała Konfederacja.

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu zakaz przemieszczania łamie art. 31 ust. 3 i art. 52 ust. 1 Konstytucji. „Politycy obozu władzy każdy kolejny dzień poświęcali na bronienie swojej absurdalnej i bezprawnej decyzji i bezpardonowo nas atakowali. Tymczasem dzisiaj, kilkanaście godzin przed wejściem w życie rozporządzenia, premier Morawiecki wychodzi na konferencję i mówi, że „rząd nie wprowadza w sylwestra godziny policyjnej, bo w tym celu trzeba by wprowadzić stan wyjątkowy, apeluje jedynie o nieprzemieszczanie się i nieużywanie fajerwerków” – zauważyli przedstawiciele prawicy.

„To są już całkowite kpiny z państwa prawa. Premier właśnie był uprzejmy przyznać, że ustawa z 2008 r. nie daje podstaw do wprowadzenia zakazu przemieszczania się, a bezprawnie wprowadzany za pomocą rozporządzenia zapis jest tylko takim… apelem do społeczeństwa. Ale – uwaga – rozporządzenie to ma obowiązywać od jutra i pozostaje niezmienione… W takim razie policja będzie wystawiać mandaty czy nie? I co z karami wymierzonymi na podstawie rozporządzeń wiosennych, gdzie podstawa prawna była identyczna?!” – czytamy w oświadczeniu.

„Mamy do czynienia z bandyckim rządem, który całkowicie skompromitował takie wartości jak prawo i sprawiedliwość. Zastąpili je inflacją bezprawia, niesprawiedliwości, legislacyjnym bantustanem” – kwitują Konfederaci.

Źródło: Facebook: Konfederacja