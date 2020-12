Netflix usunie 50 filmów i seriali. Co zniknie z popularnej platformy?

Śpieszmy się oglądać seriale, tak szybko odchodzą. Do końca 2020 roku Netflix usunie 50 pozycji. Wszystko z powodu konkurencji.

Netflix usunie do końca roku 50 filmów i seriali. Znikną m.in. wszystkie części Harry’ego Pottera oraz Władcy Pierścini i Kac Vegas.

Usunięte będą również kultowe seriale – widzowie powinni pośpieszyć się z oglądaniem m.in.: Przyjaciół, Plotkry oraz Teorii wielkiego podrywu.

Koneserzy kina zapłaczą pewnie po zniknięciu takich klasyków, jak: Zapach kobiety czy 2001:Odyseja kosmiczna.

Dlaczego Netflix „pozbywa się” tylu pozycji? Wszystko przez działania konkurencji. Na rynek wchodzi HBO Max należące do Warner Bros. Studio chce więc „odzyskać” licencje na swoje produkcje.

Oferta samego Netfliksa mocno przez to zubożeje, bo choć wiele własnych produkcji platformy zdobywa spory rozgłos, jak m.in. serial „Wiedźmin”, to jednak nie mogą się one równać z hollywoodzkim filmami od dużych studiów.