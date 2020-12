Ryanair w awangardzie Nowej Normalności. „Zaszczep się i leć!”

RyanAir na swej stronie głównej prezentuje ofertę rodem wprost z Nowej Normalności. – Zaszczep się i leć – taki baner wita nas na głównej stronie sieci lotniczej.

27 grudnia rozpoczęły się szczepienia przeciw koronawirusowi w Polsce i wielu innych państwach Unii Europejskiej. Do szczepień zachęcają linie lotnicze, a niektóre z nich – choć akurat nie RyanAir – rozważają możliwość wprowadzenia obowiązku zaświadczenia o szczepieniu dla podróżnych.

Szczepienie obowiązkowe dla podróżnych?

Już w listopadzie kolejne linie lotnicze zapowiadały możliwość wprowadzenia wymogu od pasażerów do zaszczepienia się przeciw COVID-19 przed zezwoleniem na podróż.

Jako pierwszy segregację ze względu na szczepienie lub jego brak zapowiedział Alan Joyce, prezes australijskiej linii Qantas. Jego śladem poszedł rzecznik Korean Air powiedział, że istnieje „realna możliwość” takiego rozwiązania.

Prezes australijskiej linii Qantas wyraził przekonanie, że podobne działania podejmą inne duże linie lotnicze. Jednak jak na razie deklaracji odmówili przedstawiciele takich linii lotniczych jak American Airlines, Delta czy Southwest.

„Zaszczep się i leć!”

Polska strona sieci lotniczej RyanAir wita nas banerem ze sloganami rodem z Nowej Normalności: „Zaszczep się i leć!”, „Zarezerwuj letnią przygodę”, „Szczepionki będą dostępne już wkrótce”. Po kliknięciu w baner przenosimy się na stronie, gdzie znajdujemy oferty lotów dostępne od kwietnia przyszłego roku.

W listopadzie prezes linii RyanAir Eddie Willson stwierdził, że możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień może mieć miejsce w Australii, gdzie samolot jest głównym transportem służącym do opuszczenia kraju, jednak w Europie „taka sytuacja raczej nie będzie miała miejsca”.

– Zważywszy na krótkie podróże i przepływ osób w Europie uważam, że będą tu kompletnie inne reguły, a kwestia szczepionki nie będzie miała znaczenia dla podróży po kontynencie – powiedział Willson. – Jeśli podróżując z Paryża stwierdzisz, że nie chcesz się szczepić, to przecież zamiast do samolotu będzie mógł pojechać do innego kraju pociągiem lub własnym autem.

– Ryanair podkreśla w oficjalnym komunikacie, że nie będzie wymagał żadnego certyfikatu szczepień od swoich pasażerów na lotach po Europie – czytamy na stronie fly4free.pl.