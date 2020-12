W ruinach Pompei odkryto antyczny… fast food

Thermopolium to antyczny uliczny bar, który dosłownie znaczy: „miejsce gdzie sprzedaje się coś ciepłego”. Tego typu miejsca były popularne w miastach greckich i rzymskich. Typowe thermopolium składało się z małej izby z wysuniętą długą kamienną ladą.

Na ladzie osadzano gliniane słoje, w których mieściło się już gotowe jedzenie. Fronton stosika był często zdobiony freskami. Odkryty ostatnio pompejański „fast food” ma świetnie zachowane polichromie.

Miejsce było częściowo odkopane w 2019 r. Prace przedłużono i teraz odkryto w je w całości. Thermopolium znajdowało się w bardzo ruchliwej dzielnicy. Oprócz znanego już wcześniej fresku przedstawiającego Nereidę (nimfę morską) na koniu, badacze znaleźli jeszcze pomalowane na jaskrawe kolory zwierzęta.

Dominuje wśród nich drób i kaczki krzyżówki, co mogłoby świadczyć o specjalizacji tego fast foodu. Archeolodzy odkryli w zagłębieniach lady także płaskorzeźby. Liczą, że odczytają z nich informacje na temat zwyczajów gastronomicznych Pompejczyków przed erupcją Wezuwiusza w 79 roku naszej ery.

Z garnków z terakoty wydobyto fragment kości kaczej. Także resztki wieprzowiny, koziny, ryb i ślimaków. Kilka składników zostało ugotowanych razem, co ma przypominać danie w rodzaju paelli. Na dnie garnca znaleziono też zmiażdżoną fasolę. Mogła służyć do modyfikacji smaku przechowywanego w tym naczyniu wina.

W pobliżu znaleziono amforę, cysternę i fontannę. Także ludzkie kości, w tym kości mężczyzny po pięćdziesiątce. „Wydaje się, że stragan był pospiesznie zamknięty i opuszczony przez właścicieli. Jest możliwe, że ktoś, być może starszy człowiek, pozostał i zginął w pierwszej fazie erupcji” – spekulował dyrektor wykopalisk Massimo Osanna.

Inny szkielet miał w ręku przykrywkę. Mógł być, zdaniem archeologów, złodziejem lub głodnym uciekinierem.

Pompeje są drugim najczęściej odwiedzanym miejscem we Włoszech po Koloseum w Rzymie. W 2019 zwiedziło je 4 miliony ludzi. Tylko jedna trzecia dawnego miasta została odkopana.

Judging from comments, most have no idea of what a thermopilium was. Here is a reconstruction. They were shops that served food — lunch counters, as it were. pic.twitter.com/doHdKbplAW

— Peter Turchin (@Peter_Turchin) November 8, 2020