Wkrótce kolejna szczepionka? Szef AstraZeneca chwali się „zwycięską formułą”

Według nieoficjalnych informacji w Wielkiej Brytanii ma być zatwierdzona szczepionka firmy Astrazeneca. Szef firmy farmaceutycznej mówi, że „mają zwycięską formułę”.

Dyrektor generalny AstraZeneca, Pascal Soriot, twierdzi, że produkt jego firmy jest równie skuteczny jak szczepionka Pfizer-BioNTech, która jako pierwsza w Wielkiej Brytanii i na Zachodzie uzyskała zatwierdzenia rządowe.

– Uważamy, że wymyśliliśmy zwycięską formułę pozwalającą uzyskać po dwóch dawkach skuteczność, którą mają inne szczepionki – powiedział w rozmowie z „Sunday Times”.

Nieoficjalnie wiadomo, że brytyjska Agencja Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) ma zatwierdzić produkt AstraZeneca i Uniwersytetu Oxford w czwartek. Na początku styczna szczepionka ma być dostępna.

Produkt Astrazeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksford ma mieć kilka zalet w porównaniu z Pfizer/BioNTech. Dawka ma kosztować 10 – 15 złotych. Cena Pfizera to ok 75 złotych. Nowy produkt można przechowywać w standardowych lodówkach.

Szczepionka od Pfizera wymaga temperatury poniżej 70 stopni Celsjusza. Dla Brytyjczyków dodatkowym atutem jest też to, iż produkowana będzie na Wyspach. Telewizja Sky News donosi, że ma być też bezpieczniejszy dla alergików.

Szczepienia AstraZeneca/Oxford mają ruszyć 4 stycznia. Oczekuje się, że w do połowy stycznia 2021 szczepionki przyjmie 2 miliony Brytyjczyków.

Nowa szczepionka może okazać się też zbawieniem dla eurokratów oskarżanych teraz o katastrofalną nieudolność przy kontraktowaniu szczepionek. Pod wpływem Francuzów Unia zakontraktowała za mało szczepionek Pfizera i Moderny. Wszystko po to, by kupić więcej od właśnie francuskiej firmy Sanofi. Ta jednak jest teraz bardzo opóźniona.

Zakontraktowano też brytyjsko-szwedzko-włoską AstraZeneca. Dopuszczenie tej ostanie pozwoli wykonywać szczepienia w Unii Europejskiej, kiedy zabraknie już zakontraktowanego Pfizera i Moderny.