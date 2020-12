Zamach bombowy w stolicy muzyki country

Na miejsce, jeszcze przed wybuchem, przybyła policja. Z kampera było odtwarzane ostrzeżenie o wybuchu i odliczanie. Wezwani saperzy nie zdążyli.

Nastąpiła eksplozja, która uszkodziła parkujące obok samochody, wyrwała z korzeniami drzewa, z budynku tzw. Batman Tower wyleciały szyby, trzy osoby zostały ranne. Jedna była w stanie krytycznym.

Rzecznik policji z Nashville nie ma wątpliwości, że chodziło o zamach. Funkcjonariusze analizują nagrania wideo.

Eksplozja była bardzo silna. Mieszkańcy okolicy są w szoku. Motywy ataku na stolicę muzyki country są niejasne.

Hear the chilling evacuation warning play before the #NashvilleBlast.

“This area must be evacuated now… If you can hear this message, evacuate now." These were the words caught on CCTV before a massive blast rocked the U.S. city of Nashville, Tennessee. pic.twitter.com/mUnvVKCO6N

