Łukaszenko wprost: Nie zaszczepię się na koronawirusa

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko określił sam siebie jako „sceptyka” i powiedział, że nie planuje się szczepić na koronawirusa.

W Polsce 26 grudnia rozpoczęła się akcja wyszczepienia Polaków, na pierwszy ogień poszli pracownicy służby zdrowia, a minister zdrowia mówi o planach wyszczepienia całej populacji dorosłych Polaków. Nieco inaczej wygląda sytuacja na Białorusi.

„Nie zaszczepię się”

– Nie zaszczepię się – powiedział Łukaszenko podczas wizyty w szpitalu chorób zakaźnych dla dzieci w Mińsku.

Jednak szczepienia na Białorusi będą się odbywać, a w planach jest zaszczepienie od ok. 1,2 mln do 2 mln obywateli, „w zależności od nastawienia ludzi do tego”. W sumie na Białorusi żyje blisko 10 mln osób.

Białoruś jest pierwszym zagranicznym krajem, który przeprowadził badania kliniczne szczepionki na koronawirusa Sputnik V, opracowanej przez rosyjskie Państwowe Centrum Badawcze Gamaleya.

Wyniki badań oceniono pozytywnie, a 21 grudnia Ministerstwo Zdrowia wydało zaświadczenie o rejestracji szczepionki Sputnik V. W pierwszym „rzucie” zakupionych z Rosji ma zostać 100 tysięcy dawek szczepionki.

Nie będzie to jednak jedyna szczepionka przeciw koronawirusowi, którą zakupi Białoruś. Jak zdradził Prezydent Łukaszenko w sumie w planach jest zakup szczepionki od pięciu lub sześciu producentów.

