Na bluzie napis „honor ponad wszystko”. Ukradł portfel i jeszcze „pomagał” go szukać [WIDEO]

W Łochocinie (kujawsko-pomorskie, przed budką z jedzeniem, mężczyzna w bluzie z napisem „honor ponad wszystko” przywłaszczył sobie cudzy portfel. Następnie „pomagał” nawet go szukać.

Rzecz działa się w Łochocinie w ziemi dobrzyńskiej. Mężczyzna zauważył leżący na ziemi portfel i rozglądając się czy nikt nie widzie schował go szybko szybko do kieszeni w kurtce. Kurtkę następnie ściągnął, by nie wyszło na jaw, że ma przy sobie cudzą własność.

Nieźle się obłowił. – Właściciel stracił swój portfel 21 października przed budką z jedzeniem w miejscowości Łochocin. Miał w nim dowód osobisty, prawo jazdy, kartę bankomatową i ok 1600 złotych w gotówce – relacjonuje podkom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Osoba, do której portfel należał zauważyła brak i cofnęła się pod budkę (lub w jej imieniu cofnął się ochroniarz bądź inny pracownik obiektu – nie wyjaśniono). Tam był jeszcze złodziej, który wykazał się „dobrą wolą” i nawet „pomagał” szukać zguby.

O ironio, na nagraniu widać, że mężczyzna, który przywłaszczył sobie portfel ma na bluzie napis „honor ponad wszystko”.