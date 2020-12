Polacy nie chcą się szczepić. Wskazali, jakie argumenty mogłyby ich przekonać [SONDAŻ]

W sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” zapytano Polaków, co mogłoby skutecznie przekonać ich do akcji wyszczepiania. Odpowiedzi nie pozostawiają wątpliwości – najwięcej badanych niepokoją możliwe skutki uboczne oraz skuteczność szczepionek.

Ankietowanych zapytano o to, co przekonałoby ich do przyjęcia szczepionki na koronawirusa.

Respondenci mogli udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi.

30,4 proc. badanych oświadczyło, że nie trzeba ich przekonywać, bo i tak zamierzają się zaszczepić przeciwko COVID-19.

Przeszło jedna czwarta ankietowanych – 26,9 proc. – wskazała natomiast, że do zaszczepienia przekonałoby ich rozwianie wszelkich obaw dotyczących skutków ubocznych oraz skuteczności szczepionki. Tymczasem rząd rusza z kampanią emocjonalną.

Kolejne 26 proc. odpowiedziało, że przekonałyby ich argumenty o zaletach szczepienia dla całego społeczeństwa. 16,4 proc. ankietowanych wskazało natomiast na argumenty o zaletach szczepionki dla osoby, która ją przyjęła.

18 proc. badanych odpowiedziało, że motywacją do szczepienia byłaby większa obawa przed zachorowaniem na COVID-19 i śmiercią.

11,4 proc. ankietowanych wskazało natomiast, że zmobilizować ich do zaszczepienia mogłyby utrudnienia w dostępie do usług publicznych dla niezaszczepionych.

Korzyści w zamian za zaszczepienie – np. zwolnienie z kwarantanny, czy limitów dot. liczebności spotkań – zasygnalizowało 8,3 proc.

8,1 proc. respondentów przyznało, że przekonałby ich kampania informacyjna na temat szczepień z udziałem znanych ludzi – aktorów, piosenkarzy itp.

4,5 proc. wskazało natomiast na inne czynniki, a 7,4 proc. wybrało odpowiedź „Nie wiem/Trudno powiedzieć”.

Źródło: RMF FM